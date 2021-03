L'ex professoressa de L'Eredità Roberta Morise esce allo scoperto con Giulio Fratini. Il giovane imprenditore fiorentino a quanto pare ha ormai archiviato la storia d'amore con Raffaella Fico, con la quale era stato pizzicato la scorsa estate. Ora si sta dedicando in tutto e per tutto alla conoscenza di Roberta Morise. Tanto che i due hanno deciso di ufficializzare il loro rapporto con uno scatto pubblicato su Instagram: un tenero abbraccio in una giornata di sole sui tetti di Milano.

Roberta Morise dopo il gossip con Eros Ramazzotti

Il nome di Roberta Morise d'altronde non è nuovo al gossip. Lo scorso anno l'ex professoressa de L'Eredità, nonché ex compagna di Carlo Conti, era stata protagonista di un presunto e chiacchieratissimo flirt con Eros Ramazzotti. Le voci sulla loro possibile storia d'amore sono state prontamente smentite dal cantante, che ha accuszato chi ha strumentalizzato una semplice amicizia, nata tra lui e la Morise. Lei non l'aveva presa affatto bene: "Non c'è nulla di più elegante di un silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta". Tempo qualche mese, Roberta Morise è stata travolta da un nuovo gossip, nato dopo essere stata pizzicata in vacanza in Calabria insieme ad Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo.

Giulio Fratini e la storia con Raffaella Fico

Nello stesso periodo Giulio Fratini, lo scorso anno si godeva le vacanze a Positano in compagnia della sua ultima fiamma Raffaella Fico. La coppia era stata sorpresa a Positano, per la prima volta insieme. Giulio Fratini, originario di Campi Bisenzio (Firenze) ed erede di una famiglia facoltosa, è un imprenditore fiorentino di 35 anni, citato lo scorso anno da Forbes nella lista di giovani leader più promettenti. È il ceo della holding Belvedere Angelico, specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Suo padre è Sandro Fratini, proprietario di una collezione di orologi tra le più preziose al mondo, il cui valore è stimato intorno al miliardo di euro. Il nonno Giulio, invece, è il fondatore del marchio Rifle.