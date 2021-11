Rosmy rompe il silenzio sul gossip con Marracash: “Mai conosciuto, vi spiego cosa è successo” Rosmy racconta a Fanpage.it la sua verità sul gossip con Marracash. Un pettegolezzo che l’ha resa ‘la terza incomoda’ rispetto a Elodie e che le ha consentito di parlare con la sua musica della pericolosità delle fake news.

A cura di Giulia Turco

C'è stato un momento in cui tra Elodie e Marracash sembra esserci Rosmy. La cantante, finita al centro del gossip per via di un presunto e chiacchierato flirt con il rapper, finora è rimasta in silenzio con la promessa di rispondere a tempo debito con la sua musica. Raggiunta da Fanpage.it, Rosmy racconta i dettagli della vicenda che l'ha fatta schizzare dai toni dark della sua musica in cima allo scintillio delle cronache rosa. Un pettegolezzo, quello con Marra, nel quale si è inserita come elemento di totale rottura, con un messaggio diretto che porta l'hashtag di #fakenewsfuckyou. A Fanpage.it, racconta la cronistoria di un flirt mai esistito.

Il 19 ottobre Dagospia lancia il gossip del nuovo presunto flirt di Marracash e fa il tuo nome, che rimbalza su tutte le pagine di gossip. Qual è la tua prima reazione?

In quel momento non capivo, mi sono svegliata quella mattina e mi sono trovata milioni di messaggi sul telefono. Pensavo sarebbe finita di lì a poco, invece la questione è divampata e ho iniziato a preoccuparmi. Il gossip non mi appartiene, mi è arrivato come un pugno nello stomaco. Ho avuto qualche giorno di smarrimento, inizialmente sono rimasta in silenzio cercando di capire come muovermi. Mi sono sentita in difficoltà perché so di non avere lo stesso peso di artisti come Marracash ed Elodie.

Fino a quando su Instagram decidi di commentare la notizia con un "Lo scopriremo solo vivendo…" piuttosto allusivo che lascia spazio a diverse interpretazioni. A cosa ti riferivi?

Per me era un modo per rispondere al gossip. Quello che ho scritto evidentemente ha creato molto movimento intorno, capisco che potesse suonare allusivo, ma significava solo “tanto la verità verrà a galla, quindi lo vedremo”.

E qual è la verità?

La verità è che io non lo conosco. Vado spesso ad eventi dove ci sono anche artisti rap, quindi può essere che ci siamo incrociati e che sia stata messa in circolo questa voce. Non abbiamo mai avuto un contatto diretto, non ho la più pallida idea del perché mi abbiano associata a lui, forse perché come Elodie sono una cantante, ma credo sia stato casuale. Ho cercato di capire quale fosse la fonte di questo gossip, ma ad oggi non mi è ancora chiaro.

Il giorno dopo Marracash esordisce pubblicamente con la sua versione dei fatti. Come hai reagito a quel poco delicato "Chi ca**o è questa?"?

Non me l’aspettavo, mi ha spiazzato. Dopo la sua replica mi è venuto spontaneo voler rispondere in maniera forte: sono un’artista e come tale voglio essere rispettata. Non ho nessuna intenzione di rubare l’attenzione e non mi piace legarmi a questioni di gossip, ma ho scelto di tramutare quella situazione nell'opportunità per fare qualcosa di bello. Ho capito che dovevo dire qualcosa.

Il 9 novembre, pochi giorni dopo il gossip, esce il tuo brano "Fake News". C'è un evidente rimando alla questione o sbaglio?

Avevo questo brano nel cassetto da tempo, in quel momento l’ho sentito particolarmente, così ho fatto le dovute modifiche e ho deciso di tirarlo fuori.

Non a caso hai tramutato il ritornello del brano in un vero e proprio slogan #fakenewsfuckyu.

Quel che è successo ha dimostrato il peso delle fake news oggi. Bisogna stare attenti, c’è gente che soffre per queste cose. Sembra un po’ quello che succedeva con il “telefono senza fili”. Nel paese in cui sono cresciuta il pettegolezzo era all’ordine del giorno, poi sono scappata a Milano e mi sono trovata nella stessa situazione.

Possiamo dire che hai colto la palla al balzo per lanciare un messaggio con la tua musica?

Anche se può sembrare così, non vorrei passasse che ho cavalcato l’onda che mi ha travolto. Io tratto queste tematiche da sempre. Quello che è successo l’ho preso come un esperimento sociale che mi è capitato di vivere personalmente.

Marracash ti ha mai contatta personalmente?

No, mai e sinceramente neanche io avevo intenzione di tornare su questa cosa. Lui sta promuovendo il suo ultimo disco e io sto facendo le mie cose, non è mia intenzione approfittare della sua visibilità. Poi magari, se lui vorrà, se capita di incontrarci in un altra situazione, sicuramente mi farà piacere parlarne.