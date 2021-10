Rosmy commenta il presunto flirt con Marracash: “Lo scopriremo solo vivendo” Rosmy, la cantante che avrebbe un flirt con Marracash, ha commentato la notizia via social pubblicando l’articolo di Dagospia che la riguarda. Non una conferma né una smentita, ma la consapevolezza di essere coinvolta nel gossip, con parole che lasciano immaginare sviluppi imminenti sulla vicenda. Stando alle ultime voci il rapper avrebbe un flirt con la cantante, mentre Elodie starebbe portando avanti una conoscenza con il modello Davide Rossi, con il quale è stata pizzicata a Milano.

A cura di Giulia Turco

Rosmy è la la dark lady e cantante che sembrerebbe avere un flirt con Marracash. Dopo il gossip esploso attorno alla presunta rottura tra il rapper e la fidanzata Elodie e la conseguente nuova conoscenza con Rosmy, la cantante ha commentato la notizia via social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story con uno "scroll" dell'articolo pubblicato sul suo conto su Dagospia, commentando: "Ma io non….", e ancora: "Lo scopriremo solo vivendo". Non una conferma né una smentita dunque, ma la consapevolezza di essere coinvolta in questo gossip che lascia pensare che prossimamente possano essersi sviluppi sulla vicenda.

Chi è Rosmy il presunto nuovo flirt di Marracash

Rosmy, nome d’arte per Rosamaria Tempone è una cantautrice classe 1986 erede dei Trichitella, famiglia di musicisti e girovaghi di arpa e violino che hanno portato la loro tradizione in giro per il mondo. Rosmy ha partecipato a diversi spettacoli teatrali e festival insieme ad artisti come Mani Ovadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e Rodolfo Maltese. Nel 2016 ha vinto il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 016” e il premio miglior brano radiofonico oltre al prestigioso Premio Lunezia 2018 con il singolo Inutilmente. Tra lei ed Elodie tra l’altro, pare che ci siano stati diversi incontri in occasioni artistiche, come il Festival Show di Jesolo e Mestre.

Il gossip sulla rottura tra Elodie e Marracash

Mentre da parte dei diretti interessati non c'è ancora nessuna conferma o smentita, si fa sempre più fitto di dettagli il gossip sulla presunta rottura tra Elodie e Marracash. La coppia, tra le più amate del panorama social, televisivo e musicale, avrebbe preso strade diverse da qualche tempo. Dopo il servizio del settimanale Chi che ha mostrato Elodie in giro per Milano insieme al modello di Armani Davide Rossi, Dagospia ha lanciato un'altra versione dei fatti. Potrebbe essere il rapper ad aver messo di mezzo una terza persona che potrebbe essere per l'appunto Rosmy. "Ne parla già tutta Milano", si legge sul sito di Roberto D'Agostino.