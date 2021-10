Marracash smentisce la relazione con Rosmy: “Ma chi caz** è questa? Chi l’ha mai vista” Marracash è intervenuto per mettere fine alle indiscrezioni circolate sul suo conto, che parlavano di una nuova relazione dopo la fine della storia d’amore con Elodie. Il cantante, su Twitter, ha smentito seccamente di avere un flirt con Rosmy. L’artista sostiene di non avere la più pallida idea di chi sia la donna che, secondo il gossip, sarebbe la sua nuova fidanzata.

A cura di Daniela Seclì

Marracash, in un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, smentisce il gossip circolato sul suo conto. Secondo quanto riportavano le indiscrezioni, infatti, l'artista avrebbe iniziato una relazione con la cantante Rosmy, lasciandosi alle spalle la storia d'amore con Elodie. In queste ore, Marracash ha commentato divertito: "Ma chi caz*o è questa???? Ma chi l’ha mai vista??".

Marracash non conosce Rosmy, ma lei strizza l'occhio al gossip

Marracash, dunque, una volta appresa l'indiscrezione che lo riguardava, si è affrettato non solo a smentire ma anche a precisare di non conoscere affatto la ragazza in questione. Rosmy, al contrario, ha preferito cavalcare il gossip. La cantante, all'anagrafe Rosamaria Tempone, ha commentato prima con un perplesso: "Ma io non….", poi però ha aggiunto un sibillino: "Lo scopriremo solo vivendo". Certo, non è una conferma, ma neanche una smentita che non lascia dubbi, come quella secca e inequivocabile di Marracash.

L'indiscrezione smentita: per Rosmy, Marracash avrebbe lasciato Elodie

Secondo l'indiscrezione diffusa da Dagospia, la rottura tra Marracash ed Elodie sarebbe dovuta proprio a Rosmy. Secondo quanto riportato dal sito, infatti, Marra avrebbe sviluppato un interesse per la cantante, attrice ed erede della famiglia di musicisti Trinchitella. Così, avrebbe deciso di voltare pagina, concedendosi una nuova storia d'amore. Questo scenario, tuttavia, è stato smentito in queste ore dal post di Marracash. Intanto, il settimanale Chi, ha immortalato Elodie Di Patrizi in compagnia di un altro uomo. Lui è Davide Rossi, modello di Armani. Negli scatti, a dire il vero, nessun gesto che possa far pensare a qualcosa di più di un'amicizia. Dunque, non resta che attendere che la diretta interessata dia la sua versione dei fatti a riguardo.