Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, dolci abbracci in vacanza dopo le Olimpiadi di Tokyo Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri hanno tutta l’aria di essere diventati una coppia. A pubblicare lo scatto che ha lanciato una bomba gossip nel mondo dello sport è la schermista: i loro sorrisi tra le acque della Sicilia dicono tutto, ma non solo per le medaglie vinte: con la loro felicità sembra centrare anche un amore nascente. Tokyo deve aver fatto scoppiare la passione.

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sembrano essere la coppia dell'estate. Belli e vittoriosi di ritorno dalle Olimpiadi, i due atleti sono apparsi su Instagram più vicini che mai mentre si godono il meritato relax tra le acque della Sicilia. A pubblicare lo scatto che ha lanciato una bomba gossip nel mondo dello sport è la Fiammingo, mentre abbraccia il nuotatore a bordo di una barca. I loro sorrisi dicono tutto: non solo perché lei ha vinto il bronzo nella prova a squadre e lui la doppia medaglia di argento negli 800 e di bronzo nei 10 km di fondo, con la loro felicità sembra centrare anche un amore nascente. Tokyo deve aver fatto scoppiare la passione.

Rossella Fiamingo era single dopo la storia con Luca Dotto

Prima di Paltrinieri, la "Venere della scherma" si dichiarava single e in una relazione solo con lo sport. Era ancora aperta la ferita della sua storica storia d'amore con Luca Dotto, il nuotatore con il quale era fidanzata dal 2010, finita nel 2019. "Da adesso in poi starò ben attenta a scegliere le persone da avere al mio fianco", raccontava la schermista siciliana al Corriere della Sera, "Non voglio più sbagliare, cercherò una persona che prima di tutto mi rispetti e che sia matura". Una rottura definitiva, dopo aver capito che tra loro non poteva davvero funzionare. D'altronde si erano già presi una lunga pausa dal 2021 al 2016, quando lei aveva scoperto il tradimento di Dotto con la campionessa di nuoto sincronizzato Costanza Di Camillo, con la quale ebbe una storia di quattro anni. La schermista nel frattempo si consolò con il modello Andrea Preti.

Gregorio Paltrinieri era fidanzato con Letizia Ruoli

Il campione di nuoto è reduce dalla fine della storia d'amore con Letizia Ruoli, la giovane classe 1995, anche lei originaria di Carpi, con la quale Paltrinieri ha avuto una relazione a distanza sin dal 2012. Si erano conosciuti prima delle Olimpiadi di quell'anno quando il nuotatore ha gareggiato nei 1500 stile libero, ma hanno sempre preferito tenere il loro amore lontano dai riflettori. Letizia, che sogna di diventare medico, si è presto trasferita a Roma per frequentare la facoltà specialistica di radiodiagnostica. Nonostante la distanza però, Paltrinieri ha sempre sostenuto che Letizia gli desse un supporto senza il quale non sarebbe stato lo stesso, anche nelle sue gare: "Mi dà fiducia, mi valorizza più di quanto faccia io", raccontava al Corriere della Sera, "è un punto fermo che mi dà sollievo". Eppure, gli ultimi scatti insieme risalenti al 2020 avevano lasciato pensare che la distanza questa volta li avesse davvero allontanati.