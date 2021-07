Sabrina Ghio è tornata a parlare del suo stato di salute, dopo le varie sollecitazioni da parte dei fan che volevano essere rassicurati in merito alle sue condizioni dopo l'operazione alla quale si è sottoposta qualche settimana fa e che ha reso nota proprio tramite Instagram. L'ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di aver parlato con il medico che l'ha operata, dal quale avrebbe voluto ricevere una bella notizia che, però, al momento pare non sia ancora in grado di dargli. Per avere qualche informazione più precisa, quindi, dovrà aspettare agosto quando, forse, potrà mettere la parola fine a questa esperienza.

Il racconto di Sabrina Ghio

Con gli occhi lucidi e senza nascondere la tensione, Sabrina Ghio prende coraggio e racconta tutto quello che è accaduto in queste settimane, durante le quali ha cercato di smorzare l'ansia dell'attesa dopo un intervento per lei decisivo: "Molti di voi mi scrivono, vogliono sapere i risultati degli esami della biopsia. I risultati sono arrivati un paio di giorni fa…io mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa…perché, in realtà, quando mi ha chiamato il dottore, sono andata in totale panico e sono rimasta senza parole. La biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato, questo problema è presente già da un anno e io è un anno che faccio visite e test e nessuno aveva riscontrato il tutto". Dopo un anno di visite continue e di analisi e ricerche, quindi, ancora una volta la ex ballerina ormai influencer, si trova a dover rimandare un responso definitivo, in seguito al quale poter tirare un respiro di sollievo:

Il mio medico mi dice che tempo 4 o 5 mesi si sarebbe trasformato in tumore e quindi io vado nel panico. Ascolto solo ‘processo tumorale’ e ‘tumore’: mi si riempie la testa di tanti suoni che non riesco a controllare. E poi mi dice: ‘Durante l’operazione abbiamo trattato la parte con il laser e speriamo si sia bloccato tutto, ci rivediamo ad agosto per capire la tua situazione’ Quindi è tutto rimandato ad agosto. Io speravo di avere delle belle notizie, speravo mi dicesse: ‘Goditi quest’estate’. Invece devo sperare che il laser abbia bloccato tutto e che sia finito, altrimenti dovrò rioperarmi. Ci penserò quando sarà. Sono stati giorni duri. Uno dei miei pregi è mascherare per cercare di andare avanti, poi però non dormo, alle 4 di notte, alle 5 mi giro e mi rigiro nel letto.

Sabrina Ghio in ospedale

Proprio dall'ospedale Sabrina Ghio aveva fatto sapere che l'operazione era andata bene, nonostante non avesse nascosto la paura di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Per fortuna al suo fianco, a supportarla in questo momento difficile, c'è stato il suo fidanzato Carlo Negri. In quell'occasione, però, non aveva raccontato i motivi del suo ricovero, dei quali ha parlato proprio di recente, rivelando il suo percorso.