Samantha Curcio lascia Alessio Ceniccola con un post sui social, la reazione dell’ex corteggiatore È finita la relazione tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. La tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura sui social. In queste ore, è intervenuto anche l’ex corteggiatore. In un lungo sfogo pubblicato nelle Instagram Stories ha accusato Samantha di non avergli permesso di avere un confronto di persona, prima di lasciarlo.

A cura di Daniela Seclì

Samantha Curcio ha annunciato sui social la fine della relazione con Alessio Ceniccola. In queste ore, anche il corteggiatore che la tronista aveva conosciuto e scelto nello studio di Uomini e Donne, è intervenuto per dire la sua sulla rottura. Ceniccola, sebbene senza alzare i toni, ha accusato la sua (ex?) fidanzata di averlo lasciato con un post sui social, impedendogli di avere un chiarimento di persona.

Alessio Ceniccola replica a Samantha Curcio

Alessio Ceniccola, in una serie di Instagram Stories, ha replicato al post social con cui Samantha Curcio lo ha lasciato. L'uomo ha chiarito che – prima che lei lo sorprendesse lasciandolo pubblicamente – era desideroso di avere un chiarimento: "Mi sono addormentato pensando al momento in cui ti avrei rivisto, dopo questa tempesta nata da una goccia d'acqua, che ho cercato di asciugare subito, ma che non mi è stato possibile fare perché bloccato sia materialmente (telefono, messaggi, social), sia mentalmente dalle brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito". Quindi ha proseguito:

"Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata. Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare, ma con il quale hai preferito interagire prima di farlo con me. Ho vissuto una favola vera, intensa, unica, dove i nostri mondi, che definisci diversi, avevano cominciato ad incontrarsi, una volta tu nel mio, una volta io nel tuo. Il tempo avrebbe detto se potevano diventare un unico mondo. Purtroppo a te è bastata una foto con una mia amica, dalla quale hai tratto conclusioni diverse dalla realtà e tu lo sai, perché hai detto di credermi da subito. Sì è vero, sono passionale, sono una persona che cerca il contatto, il rapporto fisico, anche con gli amici e le amiche. Una persona vera, con i suoi lati negativi che tutti hanno visto e che non si nasconde dietro finzioni e falsità. Ma sono fatto così e tu avevi imparato a conoscermi e ad accettarmi come io stavo facendo con te. È bastata una goccia che tu hai trasformato in tempesta, per far annegare questa favola in un mare innavigabile".

E ha concluso: "Anch’io ti auguro tutto il bene possibile e mai avrei pensato di scriverlo così nel mondo social, in un certo senso virtuale, invece che dirtelo guardandoti negli occhi come sempre faccio nella vita. Ma sei tu che hai scelto così e, forse, ti stai adattando a questo contesto che dici di non amare, ma io ti rispetto come sempre ho fatto fino ad oggi".

Lo sfogo di Samantha Curcio

Samantha Curcio, dopo aver letto la replica di Alessio Ceniccola, ha voluto fare delle precisazioni. Innanzitutto, ha spiegato di non provare alcuna avversione verso i social. Detesta solo le persone che si permettono di offendere e denigrare, senza neanche conoscere il destinatario delle loro offese. Poi, ha accusato Alessio di avere posticipato il loro chiarimento, per concedersi otto giorni di festa in discoteca: "Io del mondo social non amo chi offende e denigra gli altri. Non amo le non verità. Ho preso questa decisione perché ho cercato un confronto e mi è stato chiesto di aspettare lunedì, dopo aver assistito a otto giorni di festeggiamenti e discoteche. Sono stata fisicamente male, come sto tuttora, non ho ricevuto neanche una chiamata da essere umano per sapere come stessi. I problemi erano innumerevoli e tu lo sai bene. Ogni nostro litigio sei andato a risolverlo in discoteca, senza dare mai la priorità alla nostra storia". E ha proseguito: