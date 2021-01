È finita tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo. I due ex concorrenti di Uomini e Donne hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore. Troppe le incomprensioni e troppo diverse le loro due visioni di vita. Ad annunciare con dolore la rottura è Sonny tramite il suo profilo Instagram: "Non me la sento neppure di parlare". Sara lo aveva scelto nell'ambito del dating show, il loro amore durava dallo scorso giugno, ma non è andata come speravano.

L'annuncio di Sonny Di Meo

L'ex corteggiatore ha deciso di condividere con i suoi follower la rottura con Sara Shaimi. Al momento non se la sentirebbe di parlarne in video, perché è ancora molto scosso, ma comprende la volontà di chi li ha sempre supportati come coppia di sapere le cose come stanno. E così per ora si limita ad annunciare la notizia:

Non me la sento di fare un video. Non me la sento nemmeno di parlarne. Ma visto il contesto nel quale ci siamo conosciuti io e Sara e visto l'affetto che ci avete dimostrato sempre, è giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente…così come i nostri caratteri…Io e Sara non stiamo più insieme. Vi prego di essere carini…al di là del contesto in cui due persone si conoscono, poi è solo col tempo che si conoscono per davvero…e a volte dura per sempre, a volte rimane solo il ricordo.

Sonny aveva rifiutato la convivenza

A far pensare che tra di loro ci fosse aria di crisi, era stata una lite tra i due trapelata dalle pagine del settimanale Di Più. Sara infatti aveva proposto al fidanzato di andare a convivere, ma Sonny avrebbe rifiutato. L'ex tronista avrebbe voluto fare un passo in avanti nel loro rapporto: "Non è più il tempo di fare i fidanzatini". Lei infatti lavora come hostess e vive a Roma, lui a Milano. Ma i piani di lui non sembravano combaciare, stava pensando di aprire un locale a Milano. In più la conoscenza andava avanti da troppo poco tempo, per l'ex corteggiatore: