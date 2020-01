Serena Enardu si starebbe preparando a recuperare il rapporto con l’ex compagno Pago. Dopo averlo lasciato a Temptation Island Vip, l’ex tronista ha chiesto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con il suo ex compagno. Sarà il pubblico a casa attraverso il telefoto a decidere la sua sorte ma qualche elemento che anticipa le intenzioni della Enardu è già emerso. In confessionale, la sarda ha ammesso di essersi resa conto che Pago le manca:

Mi sono resa conto che mi mancava da morire. Lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Un confronto con me potrebbe servire a togliergli dalla testa dei pensieri che non si è ancora tolto.

Serena Enardu ancora innamorata di Pago

Mentre Serena confessava nel confessionale la nostalgia per il suo ex, Pago avrebbe ammesso che la Enardu gli avrebbe lasciato capire di essere ancora innamorata di lui. “A lei manco ed è ancora innamorata. Almeno questo sta facendo capire” avrebbe detto a Paola Di Benedetto, per poi aggiungere:

So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male. Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Quindi ho bisogno di tempo.

Serena Enardu potrebbe entrare nella Casa

Serena ha chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di poter entrare nella Casa per avere un confronto con Pago. I due si sono rivisti a Natale perché il cantante frequenta ancora Tommaso, figlio 14enne di Serena. In quell’occasione non sarebbero riusciti a chiarire quanto ancora resta in sospeso tra loro. L’ingresso nella Casa di Cinecittà potrebbe rappresentare per Serena l’occasione di recuperare la fiducia del suo ex.