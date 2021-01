Sharon Bergonzi è diventata mamma per la seconda volta. Il pubblico più affezionato al dating show Uomini e Donne di certo non ha dimenticato la 28enne casertana che corteggiò Andrea Cerioli nella prima delle sue due esperienze come troniste. Su Instagram, ha annunciato di essere diventata mamma di una bella bambina: "Per la nostra gioia alle 11:14 del 10/01/2021 è nata la nostra principessa Bianca".

Il matrimonio con Valerio Tenneriello e il primo figlio

Sharon Bergonzi oggi è lontana dal mondo televisivo, anche se lavora come testimonial su Instagram, un'attività che va per la maggiore tra coloro che hanno raggiunto una certa notorietà con Uomini e Donne. Accantonata l'esperienza sul piccolo schermo, ha trovato l'amore lontano dalle telecamere. Al suo fianco c'è il compagno di vista Valerio Tenneriello, l'uomo che ha sposato il 28 dicembre 2016 con una romantica cerimonia celebrata a Formicola, il paesino da cui proviene Sharon. Nel 2018, i due sono diventati genitori per la prima volta, del piccolo Luigi.

Sharon Bergonzi a Uomini e Donne

Sharon Bergonzi aveva già partecipato ad alcuni concorsi di bellezza prima di entrare nel cast di Uomini e Donne, ma fu la partecipazione al programma di Maria De Filippi a regalarle la fama. All'epoca giovanissima, presenziò come corteggiatrice di Andrea Cerioli, ma incassò un rifiuto da parte del tronista, che preferì a lei Valentina Rapisarda. Sharon ha trovato il suo grande amore in Tenneriello poco dopo l'avventura un televisione, mentre Cerioli ha fatto un percorso moto particolare: dopo la fine della storia con la Rapisarda è tornato nel mondo "defilippiano" partecipando a Temptation Island come single e quindi di nuovo come tronista a UeD, dove si è fidanzato con Arianna Cirrincione. Di lui si mormora in merito a una partecipazione all'Isola dei Famosi.