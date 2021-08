“Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?”, Manuela Carriero spiega la vita dopo Temptation Manuela Carriero e Luciano Punzo sono spesso in giro per shooting fotografici e campagne pubblicitarie. La cosa ha destato i sospetti dei followers su Instagram, a tal punto da indurli a chiedere alla coppia: “Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?”. Domanda che ha scatenato la risposta della brindisina: “Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”.

A cura di Redazione Spettacolo

È indubbio che la vita di Manuela Carriero e Luciano Punzo dopo l'enorme successo di Temptation Island 2021 non sia più la stessa. La neo coppia, nata sulle ceneri della fine del rapporto con l'ex fidanzato Stefano Sirena (visto che Luciano era già un tentatore single), è spesso in giro per shooting fotografici e campagne pubblicitarie. La cosa ha destato i sospetti dei followers su Instagram, a tal punto da indurli a chiedere alla coppia: "Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?". Domanda che ha scatenato la risposta della brindisina:

Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre.

Luciano Punzo è gay? Risponde Davide Basolo

Ultimamente le domande dei fan si stanno facendo spinose. I social dei due ragazzi spesso finiscono al centro dei question time che coinvolgono anche la loro rete di amicizie. È capitato di recente a Davide Basolo, uno dei migliori amici di Luciano Punzo, che si è trovato a dover rispondere dell'orientamento sessuale del modello campano. "Luciano Punzo è gay?" gli hanno chiesto e l'ex Alchimista di Uomini e Donne si è trovato costretto a far subito chiarezza: "Non ci sarebbe niente di male ma no, è una stron**ta".

Il chiarimento di Alessandro e Jessica

Anche gli altri protagonisti di Temptation hanno sollevato molte curiosità e tra questi sicuramente Alessandro e Jessica. I due, finito il rapporto nel reality dei sentimenti, sono stati beccati al matrimonio di Ste e Claudia. La complicità della milanese con l'ex fidanzato, derivata dall'ironia nata sul Range Rover del ragazzo, li ha spinti a realizzare delle stories IG per fugare ogni dubbio su un ritorno di fiamma: "Ci vogliamo bene ma vediamo altre persone".