Silvio Berlusconi festeggia il compleanno con Marta Fascina e il nipote di Silvio di 17 anni “Ho trascorso una meravigliosa serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei tantissimi nipoti. Era anche il compleanno di mio nipote Silvio!”, ha scritto in un post du Instagram Silvio Berlusconi, che ha festeggiato i suoi 85 anni in compagnia della fidanzata Marta Fascino e dei suoi familiari. L’occasione era anche quella del 17esimo compleanno del nipote Silvio Vanadia, figlio di Marina Berlusconi. Per l’occasione c’era una coloratissima torta ricoperta di pasta di zucchero.

A cura di Giulia Turco

Silvio Berlusconi ha festeggiato i suoi 85 anni in famiglia. Su Instagram, l'ex premier ha pubblicato le foto della sua festa di compleanno (la data esatta era il 29 settembre) con un messaggio di ringraziamento per tutti gli auguri ricevuti: "Grazie ancora e a tutti per le migliaia di messaggi di auguri che continuo a ricevere. Ho trascorso una meravigliosa serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei tantissimi nipoti. Era anche il compleanno di mio nipote Silvio!", ha scritto. Lo stesso giorno infatti Silvio Vanadia, figlio di Marina Berlusconi, ha compiuto 17 anni. Immancabile, al fianco dell'ex premier, la presenza della compagna Marta Fascina.

Chi sono i nipoti di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi ne ha approfittato per festeggiare anche il compleanno del nipote Silvio, con una coloratissimo torta a tre piani ricoperta di pasta di zucchero a tema marino. È uno dei numerosi nipoti dell'ex premier nato dal matrimonio tra Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia. Berlusconi è diventato nonno pere la tredicesima volta, con la nascita di Silvio Emanuele, il primo figlio del piccolo di casa Berlusconi Luigi, nato dal recente matrimonio con Federica Fumagalli. Si aggiungono Lucrezia Vittoria, nata dalla relazione passata tra Piersilvio e la modella Emanuela Mussida, Gabriele Vanadia, che è il fratello maggiore del 17enne Silvio, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina figli di Piersilvio e Silvia Toffanin. Ci sono poi Alessandro ed Edoardo, figlio di Barbara e Giorgio Valaguzza, Leone e Francesco Amos, che Barbara Berlusconi ha avuto dalla storia con Lorenzo Guerrieri , e infine Riccardo, Flora e Artemisia, nati dalla relazione tra Eleonora e il modello inglese Guy Binns. Una famiglia decisamente numerosa, insomma.

L'amore per Marta Fascina

Ha fatto parecchio chiacchierare il post che Marta Fascina ha dedicato a Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno. La foto mostra la coppia felice e sorridente mentre si tiene la mano: il leader di Forza Italia appare parecchio ringiovanito e la foto lascia pensare che sia stata ritoccata con photoshop, a giudicare anche dai colori e dalle linee. Il loro amore però è reale e dura da ormai oltre un anno. Marta Fascina, 31 anni originaria di Portici (Napoli), è al fianco dell'ex premier da ben prima della scorsa estate, quando erano stati avvistati insieme in Svizzera, poi in Sardegna, a Villa Certosa dove Marta è apparsa già in confidenza con la famiglia Berlusconi.