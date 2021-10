Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme, la foto del bacio: “Uniti speriamo per sempre” Appena un mese prima Sossio Aruta aveva annunciato su Instagram che la favola d’amore con Ursula Bennardo era arrivata ad un punto di non ritorno. Ad unirli è ancora la figlia Bianca, che ha recentemente compiuto due anni. I due genitori sono apparsi felici alla festicciola organizzata per la piccola e fin qui potrebbe sembrare tutto normale. Tra le stories di Ursula Bennardo però, c’è lo scatto di un loro romantico bacio. “Uniti speriamo per sempre”, ironizza Ursula.

A cura di Giulia Turco

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme. La coppia, che partecipò a Uomini e Donne e a Temptation Island, aveva ufficializzato pubblicamente la rottura appena un mese prima, ma a quanto pare avrebbero provato a dare un'ultima chance al loro amore. Ad unirli è la figlia Bianca, che ha recentemente compiuto due anni. I due genitori sono apparsi felici alla festicciola organizzata per la piccola e fin qui potrebbe sembrare tutto normale. Tra le stories di Ursula Bennardo però c'è lo scatto di un loro romantico bacio. "Uniti speriamo per sempre", ironizza Ursula.

La rottura appena un mese prima

A metà settembre Sossio Aruta aveva pubblicato su Instagram un annuncio rivolto a tutti i fan della loro storia d'amore su Instagram, annunciando che la favola con Ursula Bennardo era arrivata ad un punto di non ritorno. "Mi dispiace deludere tutte le persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne" scriveva l'ex cavaliere. "Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia, che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare e con tristezza che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea".

Il matrimonio rimandato

La coppia aveva da diverso tempo in programma le nozze, rimandate più volte per via della pandemia. La proposta era ampiamente arrivata da parete dell'ex cavaliere, che aveva dichiarato il suo amore alla dama anche in studio a Uomini e Donne in occasione di un ritorno al dating show. Lo aveva scritto anche a caratteri cubitali durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip: "Ursula ti voglio sposare". In seguito avrebbero rivelato al settimanale Nuovo che la data delle nozze sarebbe stata rivelata in confidenza solo a colei che ha fatto loro da cupido: "Ci piacerebbe sposarci d’estate, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l’emergenza sanitaria…Sveleremo la nuova data solo alla De Filippi".