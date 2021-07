Speranza Capasso e Alberto Maritato ci riprovano in vacanza: “Cerchiamo risposte dopo un periodo no” Tra Speranza Capasso e Alberto Maritato, una tra le coppie più note dell’edizione di Temptation Island 2020, erano di recente emerse nuove difficoltà. I due, infatti, hanno deciso di concedersi una vacanza insieme ad Amedeo Bianconi e Sofia Nesci, altra coppia dello show, per provare a superare questa crisi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che più hanno fatto discutere delle passate edizioni di Temptation Island, c'è sicuramente quella formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato. I due si erano allontananti dopo la partecipazione al programma a causa del rapporto venutosi a creare tra Alberto e la single Nunzia Taglialatela. Inizialmente fu rifiutato da entrambe, ma a coppia aveva poi trovato il modo di riavvicinarsi, anche se nelle ultime settimane sono emerse nuove difficoltà e incomprensioni, ed è così hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza per rimettere a posto le idee, come racconta lei in alcune storie su Instagram.

Una vacanza chiarificatrice

Una vacanza che, però, hanno deciso di condividere con un'altra coppia del docu-reality di Canale 5, ovvero Amedeo Bianconi e Sofia Nesci. Il quartetto si è diretto ad Ischia, per trascorrere qualche giorno in piena tranquillità e godere solo della compagnia degli amici. Però, a specificare l'importanza di questa vacanza è proprio Speranza Capasso, la quale spiega ai suoi fan che si è trattata di una scelta fatta appositamente per cercare di riequilibrare un rapporto vacillante:

Sarà un viaggio di pochi giorni dopo staccheremo totalmente la spina cercando risposte dopo un periodo di buio totale. Abbiamo veramente bisogno di una svolta e questa forse è una delle ultime occasioni che abbiamo. Da persone adulte e vaccinate queste risposte le cerchiamo stando insieme, parlando e confrontandosi. Staremo con Sofia e Amedeo, forse anche grazie a loro siamo giunti a questo tipo di soluzione, speriamo bene.

Speranza Capasso e Alberto Maritato vicini alle nozze

Pensare che i due erano pronti al matrimonio. La proposta a qualche mese dalla partecipazione a Temptation Island aveva sconvolto anche i fan della coppia che, infatti, non si aspettavano un rappacificamento così repentino. Insomma, sembra che nonostante i tentativi di ricostruire quel qualcosa che un programma tv aveva spezzato o che, semplicemente, aveva solo accentuato, non siano andati perfettamente a buon fine, lasciando che ci fosse sempre qualcosa di incompleto. Riuscirà, quindi, questa vacanza ad acquietare gli animi dei due fidanzati che, quindi, potranno convolare a nozze?