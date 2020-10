Nessuna festa a sorpresa per Stefano De Martino, ma un compleanno festeggiato comunque con i suoi amici più cari. Il ballerino e conduttore televisivo, infatti, ha festeggiato i suoi 31 anni con un compleanno assieme agli amici e al figlio Santiago. De Martino, infatti, ha postato alcune immagini della festa che lo hanno visto protagonista. Nella prima si vede il conduttore di made in Sud dietro alcune torte assieme al figlio. Santiago ha un cane tra le braccia e dopo il classico "Tanti auguri" al papà lo aiuta a spegnere le candeline. Nella foto successiva, invece, protagoniste sono le candeline, de Martino, infatti, posta le immagini delle candeline rotte scrivendo: "È tradizione".

La festa di Stefano De Martino

In alcune storie Instagram postate da chi era al compleanno, si vedono altre scene, con le foto del presentatore assieme agli amici, o di De Martino che accarezza un cane. Insomma, un compleanno festeggiato assieme alle persone care, a pochi giorni da quello dell'ex moglie Belen, a cui, invece, era stata organizzata una festa a sorpresa. Mentre al ballerino, nelle scorse settimane, sono state avvicinate diverse compagne, presunte o reali non è dato sapere, Belen pare, invece, che sia ufficialmente fidanzata. Sarebbe stato proprio il nuovo compagno, ovvero l'hair stylist Antonino Spinalbese, ad averle organizzato il party.

Belen e le presunte relazioni di De Martino

Da qualche giorno la showgirl non nasconde più il fatto di non essere single: "Non sono più single – ha detto Belen al Fatto Quotidiano -. Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine" ha spiegato al quotidiano. Niente di ufficiale, invece per De Martino, per cui si sono sprecate le presunte storie da quando si è ufficialmente separato dall'ex moglie. Da Mariana Rodriguez, una delle prime donne avvicinate al presentatore, passando per Fortuna, una ragazza napoletana con cui erano circolate delle foto che li ritraevano in barca assieme, fino all'ultimo e per nulla nuovo ritorno di fiamma per Gilda Ambrosio, con cui De Martino ha avuto una relazione nella pausa avuta qualche anno fa con l'ex moglie.