Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti fanno sul serio. L’influencer e il calciatore della Roma sono usciti allo scoperto solo da poche ore ma lo hanno fatto in grande stile: condividendo la prima foto di coppia sui social e un tatuaggio, identico, che si sono regalati per celebrare il loro amore. È stata Chiara a condividere la foro del tatuaggio realizzato con Nicolò, un cuore che entrambi hanno disegnato sulla parte alta dell’addome. È evidente che i due fanno sul serio.

Nicolò Zaniolo: “Basta gossip sulla mia vita”

La decisione di uscire allo scoperto accanto a Chiara Nasti arriva al termine di un periodo particolarmente difficile per Nicolò, segnato dalla breve relazione con Madalina Ghenea e dalla notizia della gravidanza dell’ex compagna Sara Scaperrotta. Dopo che i rumors si erano fatti insistenti, Zaniolo aveva deciso di adottare la linea dura: stop all’uso dei social network per motivi che non fossero legati al calcio e un monito ai curiosi, non avrebbe tollerato altre incursioni nella sua vita privata. Una linea dura che si è interrotta di fronte alla felicità regalatagli dal legame con la nota influencer napoletana.

in foto: Il tatuaggio di coppia di Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti

Sara Scaperrotta, ex di Zaniolo, è incinta

La decisione di Zaniolo di uscire allo scoperto accanto a Chiara Nasti ha riacceso i riflettori sulla gravidanza di Sara Scaperrotta, ex fidanzata del calciatore. La notizia della dolce attesa è stata confermata dal campione della Roma che in un’intervista aveva chiarito che si sarebbe assunto ogni responsabilità a proposito del bambino che la ex fidanzata avrebbe dato alla luce. Sara, invece, ha preferito la strada del silenzio. Sempre più popolare sui social, è solita condividere in rete scatti in cui compare da sola. Non ci sarebbe alcun nuovo amore nella sua vita, solo la volontà di vivere con serenità e la massima privacy questo momento tanto delicato, in attesa della nascita del suo primo figlio.