Per chi fosse ancora dubbioso è arrivato lo scatto che conferma l'amore tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. L'influencer partenopea, infatti, ha pubblicato una foto in cui si mostra abbracciata al calciatore della Roma, dopo aver trascorso un romantico weekend di San Valentino insieme.

La foto pubblicata da Chiara Nasti

La foto in questione è stata scattata dopo una puntati dal tatuatore di fiducia di Chiara Nasti, dal quale il calciatore pare proprio che si sia fatto fare un nuovo tattoo raffigurante un cuore colpito da una freccia, proprio come quelle scagliate da Cupido. L'influencer 23enne accanto allo scatto ha pubblicato qualche emoji che non lascia molto spazio all'immaginazione, nelle ore precedenti alla pubblicazione della foto, infatti, aveva scherzato lei stessa sui tanti flirt che proprio nelle ultime settimane le erano stati attribuiti e, tra l'altro, tutti in ambito calcistico. Ma dopo le rose inviate dal 21enne romano nel giorno di San Valentino, pare proprio che non ci siano più dubbi sul fatto che tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti ci sia davvero qualcosa in più di una semplice amicizia.

Nicolò Zaniolo al centro delle cronache rosa

Anche il giocatore della Roma, però, in questi ultimi mesi non è stato del tutto lontano dalle cronache rosa per svariati motivi. Era infatti esploso il gossip che lo vedeva accanto a Madalina Ghenea, con la quale sembrava che fosse in atto una frequentazione già da qualche mese e lei, pubblicando una storia su Instagram, aveva avallato questi rumors. A sciogliere l'incantesimo, c'era stata la notizia relativa alla sua ex fidanzata Sara in dolce attesa. Sulle prime il 21enne aveva evitato di rispondere sulla questione, finché non si è trovato costretto a dover confermare la gravidanza, dichiarando che non sarebbe venuto meno alle sue responsabilità. Intanto, però, approfittando del suo infortunio che lo tiene lontano dal campo, Zaniolo prova a consolarsi in compagnia della bella Chiara.