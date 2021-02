Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne poi protagonista di Temptation Island (per un periodo ha perfino lavorato dietro le quinte delle trasmissioni di Maria De Filippi) è stata ricoverata per sottoporsi a un intervento al cuore. È stata lei stessa a raccontarlo in una serie di Instagram stories. Un'anomalia congenita quella che l’ha costretta a sottoporsi all’intervento. Così lo ha spiegato a chi la segue: “Ho un buco che devo chiudere, ce l’ho fin dalla nascita”.

L’intervento di Teresa Cilia è riuscito

Pochi minuti fa, dopo essersi sottoposta all’intervento, Teresa è tornata su Instagram per rassicurare i suoi follower in merito alle sue condizioni di salute. L’operazione è riuscita e la donna si avvia adesso a recuperare la forma in attesa di tornare a casa. “Grazie di vero cuore. L’intervento è andato bene. Grazie a tutti per l’affetto”, ha scritto l’ex tronista pubblicando la prima foto scattata dopo l’operazione.

in foto: Il post di Teresa Cilia dopo l’intervento

Accanto a lei non c’è il marito Salvatore Di Carlo

Teresa ha ottenuto il supporto e il sostegno di quelli che le vogliono bene ma che, a causa del Covid, non hanno potuto esserle fisicamente vicini. Tra loro c’è il marito Salvatore Di Carlo, conosciuto a Uomini e Donne e sposato nel 2016. La cerimonia fu seguita in diretta tv a Pomeriggio5, benché i due fossero nati come coppia nelle trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Teresa ha spiegato che a causa delle norme anti-Covid, il marito non ha potuto accompagnarla in ospedale per l’intervento. Ma il loro matrimonio prosegue a gonfie vele, tanto che poche settimane fa i due hanno celebrato il loro sesto anniversario. “Sei l’ uomo più buono, altruista, umile che abbia mai conosciuto… l’uomo che ho sempre desiderato, l’uomo dal cuore grande”, ha scritto Teresa nella didascalia di una foto in cui compare il marito pubblicata sul suo profilo Instagram.