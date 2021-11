Tom Holland e Zendaya stanno insieme, la conferma delle due star Dopo gossip e foto rubate, arriva la conferma da parte di Tom Holland e Zendaya: le due star confessano in un’intervista di stare insieme ed essere innamorati.

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, foto rubate e indizi che avevano infiammato i fan, finalmente è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati: Tom Holland e Zendaya sono ufficialmente una coppia. Non che quanto fosse emerso nei mesi scorsi non desse certezze a riguardo, ma non era arrivata la conferma da parte delle due star che, alla fine, hanno ceduto dinanzi all'evidenza.

La parole di Tom Holland

L'ammissione è venuta fuori durante un servizio che l'interprete di Spiderman, in uscita il prossimo 15 dicembre, ha fatto per GQ e alla rivista aveva raccontato quanto fosse difficile mantenere intatta la propria privacy. In riferimento alla riservatezza che l'attore avrebbe voluto mantenere, senza grandi risultati, si è parlato anche delle immagini pubblicate su Page Six, che vedevano i due intenti a scambiarsi un bacio passionale in macchina. A questo proposito Holland ha dichiarato:

Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto, adesso è un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita privata perché condivido così tanto della mia vita con il mondo, comunque. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy.

L'interprete di Spiderman, quindi, ha fatto intendere che in effetti tra lui e la co-protagonista del film ci sia un'intesa speciale e che si siano innamorati, spiegando che il motivo per cui non hanno voluto rivelare nulla della loro relazione è piuttosto semplice: "Non penso che si tratti di non essere pronti. È solo che non volevamo farlo". Estremamente rispettoso nei confronti di Zendaya, Holland ha dichiarato di non poter parlare di quanto stiano vivendo insieme, senza averla al suo fianco: "Non è una conversazione che posso avere senza di lei. Sai, la rispetto troppo per dire… Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme".

Anche Zendaya conferma l'amore con Holland

La testata, quindi, non ha esitato a raggiungere la star di Dune, la quale ha parlato in maniera molto sincera del sentimento che nutre nei confronti di Holland, partendo proprio da quelle foto che hanno lanciato il gossip: "È stato abbastanza strano, imbarazzante. È che quando sei davvero innamorato e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose, speri di tenerle per voi". L'attrice ha poi concluso il discorso dicendo: "Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale, qualcosa che vuoi attraversare e goderti tra le due persone che si amano l'un l'altra".