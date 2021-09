Ursula Bennardo contro Sossio Aruta: “Della fine della storia non lo sapevano neanche i miei figli” Il post, poi cancellato, con cui Sossio Aruta annunciava la fine della storia con Ursula Bennardo ha scatenato una scia polemica non solo tra i fan, ma anche con la stessa ex compagna, che in una storia su Instagram ha accusato l’uomo di essere stato troppo precipitoso a condividere la fine della storia sui social.

Il post, poi cancellato, con cui Sossio Aruta annunciava la fine della storia con Ursula Bennardo ha scatenato una scia polemica non solo tra i fan, ma anche con la stessa ex compagna, che in una storia su Instagram ha accusato l'uomo di essere stato troppo precipitoso a condividere la fine della storia sui social. Un atteggiamento, a detta della donna, immaturo e istintivo che ha danneggiato non solo lei, ma anche i figli che non erano al corrente della questione. Bennardo, quindi, ha voluto rivolgersi ai suoi follower per spiegare di essersi ritrovata in una situazione assurda asua insaputa, dal momento che, evidentemente, non era al corrente della volontà di Aruta di scrivere dei loro problemi sui social.

"Buongiorno, mi dispiace essere assente… – ha scritto la donna nelle storie su Instagram – purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda… non solo la rottura improvvisa della mia famiglia ma in più a doverlo leggere sui social dopo poche ore… Ancora non l'avevo ovviamente metabolizzato neanche io ed ancora non lo sapevano neanche 2 dei miei 3 figli. Purtroppo la troppa immaturità e istintività lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri… Tutto sommato stiamo bene, al più presto sarò con voi più forte e grintosa di prima". Insomma, senza entrare troppo nel merito, Bennardo conferma i problemi e ammette di non averlo ancora metabolizzato.

Evidentemente anche a causa di questo messaggio, Aruta aveva preferito cancellare il post in cui aveva scritto "Game over", riferendosi alla storia con la donna conosciuta a Uomini e Donne e con cui aveva avuto una bambina. Dopo la cancellazione del post, Aruta ha postato un video in cui spiegava la scelta e ammetteva di aver sbagliato a postare quel video. L'uomo confermava i problemi con l'ex compagna e ha spiegato di aver scelto di condividere la storia sui social "per la stima che ci avete sempre trasmesso, per tutti gli elogi che ci avete sempre fatto". Nel messaggio, infine, Aruta dice anche che "le vie del Signore sono infinite", senza chiudere la porta a un ritorno di fiamma