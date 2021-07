Veronica Ciardi amica speciale di Sarah Nile al GF10 e ora moglie di Federico Bernardeschi Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sono sposati a Carrara, a distanza di 48 ore dalla vittoria della nazionale agli Europei. La novella sposa, però, era già nota nel mondo dello spettacolo per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello, dove si fece notare per la sua amicizia piuttosto speciale con Sarah Nile. Le due, infatti, ebbero un rapporto quasi saffico che destò non poco scalpore tra gli spettatori del reality show.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi televisivi che più hanno contribuito a far acquisire notorietà a persone comuni c'è il Grande Fratello, i personaggi che vi hanno partecipato hanno contribuito a far ricordare quella specifica annata del reality show per un certo motivo. La decima edizione del programma di Canale 5, aveva tra le concorrenti una giovanissima Veronica Ciardi, la novella sposa del campione della nazionale Federico Bernardeschi. Eppure, forse gli appassionati ricorderanno, l'ex educatrice fu al centro delle cronache rosa per aver instaurato un'amicizia a dir poco speciale con una sua compagna d'avventura, si tratta di Sarah Nile, l'ex gieffina che lo scorso aprile è diventata mamma.

Il rapporto tra Sarah Nile e Veronica Ciardi

Era il 2010 e il Grande Fratello godeva ancora di un certo seguito, oltre che un certo appeal per i cosiddetti "Nip", persone comuni che desiderano avvicinarsi al mondo dello spettacolo. In quell'edizione, condotta da Alessia Marcuzzi, oltre al "principe" George Leonard, si fecero particolarmente notare le 24enni Sarah Nile e Veronica Ciardi che, proprio nella casa più spiata d'Italia, divennero particolarmente amiche e anche piuttosto intime. Il loro rapporto destò particolare scalpore dal momento che quella che sembrava un'amicizia sembrò prendere le fattezze di qualcosa di diverso: complici e unite dalla stessa voglia di divertimento e spensieratezza, le due non esitarono a scambiarsi effusioni in diretta tv.

Amicizia o amore?

Non solo abbracci e carezze, ma veri e propri baci appassionati che, quindi, avevano fatto pensare che tra loro fosse nata davvero una storia d'amore. "Non siamo lesbiche" dichiararono una volta uscite dalla casa di Cinecittà, e la modella napoletana, Sarah, aggiunse: "Ci vogliamo bene, andremo a vivere insieme, tra me e Veronica c'è una grande intesa e tanti baci, ma basta" a lei si accodò proprio Veronica che dichiarò di non aver mai provato una tensione fisica verso una sua amica, come era accaduto proprio con Sarah. Tra gli spettatori e probabilmente anche tra gli altri partecipanti allo show, molti pensarono che si trattasse di un modo per avere notorietà, orchestrato probabilmente dalla Nile, a differenza dell'ex cubista romana che si sarebbe trovata invischiata in questo rapporto al punto che, in qualche occasione, aveva dichiarato di provare una certa gelosia nei confronti dell'amica.

Veronica Ciardi moglie di Federico Bernardeschi

Dopo il Grande Fratello, poi, le strade delle due concorrenti del reality si sono divise e pur gravitando nel mondo dello spettacolo, la loro "storia" sfumata una volta uscite dalla Casa, è diventata oggetto di racconti e ricordi televisivi. Dall'amicizia con Sarah Nile, quindi, lei è arrivata a diventare la "signora Bernardeschi", sposando il calciatore a 48 ore dalla vittoria degli Europei. I due si sono conosciuti nel 2016 e la loro storia ha avuto parecchi alti e bassi, fin quando nel 2019 non sono diventati genitori della piccola Deva. Anche l'ex modella, ora influencer, Sarah, ha incontrato l'uomo della sua vita Pierluigi Montuoro, col quale si è sposata nel 2017.