Veronica Ciardi ha rimosso Sarah Nile da Instagram dopo la lite per il mancato invito al matrimonio Si chiude così l’amicizia speciale di Sarah Nile e Veronica Ciardi, un rapporto turbolento durante il quale la modella napoletana ha raccontato di aver subito non poche delusioni. L’ultima, quella del mancato invito da parte dell’amica al suo matrimonio con Federico Bernardeschi. Sarah Nile ha scelto di dirle addio per sempre, dopo un’interminabile sfogo via social. Veronica Ciardi ha reagito “defollowando” Sarah su Instagram e rendendo il suo profilo privato.

A cura di Giulia Turco

L'amicizia tra Sarah Nile e Veronica Ciardi sembra essere finita per sempre. Dopo lo sfogo della modella napoletana che per giorni ha riversato su social la sua delusione per il mancato invito al matrimonio dell'amica con Federico Bernardeschi, Veronica Ciardi ha reagito "defollowando" Sarah su Instagram e rendendo il suo profilo privato. Nessun commento, nessuno sfogo, solo un silenzio che lascia intendere la sua volontà di non avere più nulla a che fare con questa vicenda.

La lite tra Sarah Nile e Veronica Ciardi

Un gesto, il mancato invito al matrimonio di Veronica, che avrebbe fatto "traboccare il vaso" della loro amicizia speciale già evidentemente colmo di delusioni. Almeno per quanto riguarda Sarah Nile che ha fatto allusione ad un rapporto molto turbolento, negli anni. A quanto pare non è la prima volta che la modella si sente ferita dall'amica: "Con te sono abituata", le ha scritto su Whatsapp nelle chat che ha deciso di rendere pubbliche su Instagram. L'ultimo messaggio prima di chiudere per sempre con lei recita parole come "Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa". E ancora: "Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita".

L'amore di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sono sposati in un giorno speciale: il compleanno dell'ex gieffina, circa 48 ore dopo il trionfo dell'Italia agli Europei di calcio. La coppia si è sposata a Carrara, dopo un fidanzamento iniziato nel 2016 e la nascita delle loro due figlie: Deva venuta al mondo del 2019 e Lena nato a maggio 2020. Il loro amore sarebbe nato sulle spiagge di Formentera, grazie ad amici in comune che li hanno fatti conoscere, salvo poi interrompersi per un periodo i pausa nel 2017 quando Veronica annunciò: "La nostra storia è finita in modo sereno e condiviso", annunciò lei, "Nessun gossip e nessuna speculazione".