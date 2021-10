Afef si è sposata, le nozze in Costa Azzura con Alessandro dal Bono Afef Jnifen si è sposata con l’imprenditore milanese Alessandro dal Bono. Il matrimonio si è tenuto a Saint Tropez in Costa Azzurra, come ha comunicato l’ex modella pubblicando su Instagram una foto che la ritrae con suo marito. Le nozze si sarebbero dovute celebrare già nel 2019, ma sono state più di una volta rimandate.

A cura di Ilaria Costabile

Afef Jnifen e Alessandro del Bono sono diventati marito e moglie. La notizia è stata divulgata proprio dall'ex modella che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al suo compagno, sorridenti e felici nel giorno delle nozze, scrivendo un semplice "Noi" accanto allo scatto.

La prima foto delle nozze

Le nozze sono avvenute a Saint Tropez, in Costa Azzura, come si evince dal post pubblicato su Instagram in cui è stato indicato anche il luogo in cui è stata scattata la foto. Un evento più unico che raro, dal momento che Afef è sempre stata particolarmente legata alla sua privacy e, infatti, anche della sua storia d'amore con Alessandro del Bono, non ha mai parlato in maniera approfondita. Tre anni fa, nel novembre 2018 si è concluso il suo matrimonio con Marco Tronchetti Provera, con cui era sposata dal dicembre 2001. L'annuncio delle nozze era avvenuto sempre tramite Instagram, dove l'ex modella aveva scritto un semplice: "L'ho fatto ridere" e già nel 2019 si parlava di un possibile matrimonio che, poi, è stato rimandato di qualche tempo.

Un amore riservato

Pochi i momenti condivisi anche sui social, dove la scorsa estate Afef Jnifen aveva condiviso una foto con l'imprenditore milanese, in cui i due erano abbracciati al tramonto. Dal momento che la coppia era sempre meno esposta e dopo le prime paparazzate milanese, era quasi impossibile beccarli in giro, per qualche tempo si è pensato che si fossero lasciati, ma la foto pubblicata sul profilo dalla ex modella e presentatrice è andata a smentire le voci di una possibile rottura. I due, quindi, hanno vissuto in maniera del tutto privata il loro amore, tenendosi lontani da possibili incursioni dall'esterno e arrivando in questo modo a celebrare un matrimonio intimo e incredibilmente romantico