Al Bano nonno per la terza volta, è nata la figlia di Cristel Carrisi Al Bano è diventato nonno per la terza volta. Il cantante pugliese ha annunciato in diretta tv su Rai1 che sua figlia, Cristel, ha dato alla luce una bella bambina, a cui è stato dato il nome di Rio Ines. Si tratta della terzogenita della 35enne e del compagno Davor Luksic, con cui è legata dal 2016.

A cura di Ilaria Costabile

Cristel Carrisi è diventata mamma per la terza volta, ad annunciarlo in diretta tv è stato suo padre, Al Bano, tra i prossimi concorrenti di Ballando con le stelle. Il cantante, infatti, è diventato nonno per la terza volta, si tratta di una nipotina, a cui i genitori hanno dato il nome di Rio Ines.

L'annuncio in diretta tv

Una notizia bellissima e condivisa con il pubblico di Rai1 durante la presentazione del cast ufficiale della prossima edizione dello show danzante condotto da Milly Carlucci, che ha corteggiato il cantautore pugliese, fino a farlo capitolare e includerlo tra i concorrenti pronti a mettersi alla prova con il ballo. La piccola Rio Ines è la terza figlia di Cristel Carrisi e Davor Luksic. La coppia aveva deciso di non conoscere il sesso del nascituro fino al momento in cui sarebbe venuto al mondo, quindi, anche per i neo genitori si è trattata di una sorpresa. Né la mamma, né il papà hanno pubblicato nulla sui social, considerando che la figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso di recente di chiudere il suo profilo Instagram, custodendo ancor di più la sua vita privata e sottraendosi alle dinamiche proprie dei social di continuo confronto e paragone con la vita altrui.

L'arrivo del terzo bebè

La notizia della gravidanza era stata rivelata dal settimanale Gente, ma nessuno dei due futuri genitori aveva confermato l'indiscrezione che li riguardava, eppure la rivista aveva anticipato il fatto che il bebè sarebbe dovuto nascere in autunno. I due stanno insieme da cinque anni, il loro matrimonio infatti risale al settembre del 2016 e sono diventati genitori per la prima volta di un maschietto nel maggio 2018, e l'anno successivo ad agosto Cristel è diventata nuovamente mamma, ma stavolta di una femmina, che ha voluto chiamare Cassia Ylenia, in ricordo della sorella scomparsa nel 1994.