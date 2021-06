Cristel Carrisi e Davor Luksic si preparano a diventare genitori per la terza volta. Lo rivela il settimanale Gente. Secondo quanto riporta la rivista, infatti, la figlia di Al Bano e Romina Power sarebbe incinta. Il bebè dovrebbe nascere in autunno, ma Luksic e Carrisi avrebbero deciso di non conoscerne il sesso fino a quando non avranno modo di stringere il terzogenito tra le braccia. La coppia, al momento, non ha ancora confermato l'indiscrezione che li riguarda.

Cristel Carrisi e Davor Luksic hanno altri due figli

Davor Luksic e Cristel Carrisi sono diventati marito e moglie il 3 settembre 2016, con un matrimonio principesco celebrato a Lecce, in Puglia, regione d'origine della sposa. Due anni più tardi, a maggio 2018, Al Bano – mentre ricopriva il ruolo di giudice nella trasmissione The Voice of Italy – annunciò di essere diventato nonno per la prima volta. Era nato il primogenito della coppia: Kay. Davor Luksic e Cristel Carrisi hanno deciso di fare il bis e l'anno successivo ad agosto, hanno allargato ulteriormente la famiglia. Stavolta con una femminuccia. Il nome prescelto per la bambina è stato Cassia Ylenia, un omaggio alla sorella di Cristel, scomparsa in circostanze misteriose nel 1994. Secondo il settimanale Gente, in autunno dovrebbe arrivare il terzogenito.

La decisione di Cristel Carrisi di lasciare Instagram

Cristel Carrisi è sempre stata molto riservata quando si è trattato di parlare della sua vita privata. Non è detto, dunque, che decida di annunciare pubblicamente la presunta gravidanza. Lo scorso maggio, la figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso di dire addio ai social. Sul suo profilo Instagram, ha spiegato con un post il motivo della sua scelta: