Ambra Angiolini e il tatuaggio con la figlia Jolanda: “Un ‘per sempre’ che non potevo rifiutare” Qualche giorno dopo il ciclone mediatico che ha travolto Ambra Angiolini, l’attrice e la figlia adolescente hanno deciso di imprimere sulla pelle il loro amore, con un tatuaggio “di coppia”: è la sagoma di un profilo femminile che soffia sui petali di un fiore, un tatuaggio che inizia sul braccio di una e termina su quello dell’altra. “Alla fine mi ha convinta”, scrive Ambra su Instagram pubblicando le foto, “un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare”. Jolanda è la primogenita nata dalla relazione con Francesco Renga, oggi ha 17 anni.

A cura di Giulia Turco

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda sono sempre più vicine in questi giorni particolarmente difficili per l'attrice. Era stata proprio la diciassettenne, figlia di Ambra e Francesco Renga, a prendere le difese della madre finita al centro del ciclone mediatico dopo il servizio di Striscia la notizia sul tradimento da parte di Massimiliano Allegri. Qualche giorno dopo l'attrice e la figlia adolescente hanno deciso di imprimere sulla pelle il loro amore, con un tatuaggio "di coppia": è la sagoma di un profilo femminile che soffia sui petali di un fiore, il cosiddetto soffione. Amore, complicità femminile, forza e leggerezza, sembra rappresentare il tatuaggio che inizia sul braccio di una e termina su quello dell'altra. "Alla fine mi ha convinta", scrive Ambra Angiolini su Instagram pubblicando le foto, "un ‘per sempre' che non si poteva rifiutare".

Chi è Jolanda la figlia di Ambra Angiolini

Jolanda Renga è la prima figlia nata dalla relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Nata nel 2004, è la sorella maggiore di Leonardo, il secondo figlio della coppia due anni più piccolo di lei. Oggi Jolanda vive a Brescia ma è sempre legatissima alla mamma, come ha dimostrato in diverse occasioni. Dopo la consegna del Tapiro da parte di Valeri Staffelli, Jolanda è intervenuta su Instagram con un messaggio in difesa della mamma diventato virale chiedendosi il motivo di un servizio che trattasse in quel modo la sofferenza di una donna:

Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, quella persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c'è di riprovevole o "perdente" nel fidarsi e nell'amare?

La separazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Gli ultimi dettagli pubblicati dal settimanale Chi sulla vicenda raccontano cosa sarebbe accaduto dopo l’addio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Secondo il servizio pubblicato sul magazine di Signorini, l’attrice avrebbe scoperto il tradimento tramite delle prove trovate in auto, “avvenuto a Torino e a più riprese”, scrive Gabriele Parpiglia. Inoltre pare che Ambra Angiolini fosse in procinto di trasferirsi a Milano, nella casa di proprietà dell’allenatore, “casa per la quale ad Ambra è stato chiesto di pagare l’affitto. Incredibile ma vero…Si trova nella casa di un uomo che non vede da mesi e che deve lasciare in tempi brevi per non incappare in azioni legali”. Al momento l’attrice starebbe cercando una nuova sistemazione.