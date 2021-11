Ambra Angiolini: “Sono il frutto dei miei sbagli pubblici, orgogliosa delle mie ferite” Ambra Angiolini è la protagonista del prossimo film ‘Per tutta la vita’ in uscita nelle sale cinematografiche e per l’occasione è stata intervistata da Vanity Fair. L’attrice romana ha aperto il suo cuore e si è detta orgogliosa delle ferite ‘a vista’ che porta con sé: “Sono il frutto dei miei sbagli pubblici”

A cura di Gaia Martino

In tutte le sale cinematografiche a partire dall'11 novembre sarà trasmesso Per tutta la vita, la commedia diretta da Paolo Costella. Quattro coppie di amici si ritrovano a fare i conti con i loro matrimoni: qualcuno sarà travolto da dubbi che potrebbero mettere in pericolo la storia d'amore. I due protagonisti, Sara e Vito, sono interpretati da Ambra Angiolini e Fabio Volo che, ai microfoni di Vanity Fair, hanno raccontato i loro punti di vista riguardo quel ‘per tutta la vita' ed hanno confessato cosa cambierebbero del loro passato. "Non cancellerei nulla – ha replicato subito l'attore e scrittore – Ognuno è la somma anche dei propri errori". L'attrice romana si è detta orgogliosa delle sue ferite e dei suoi ‘sbagli pubblici'.

Ambra Angiolini apre il suo cuore

L'interprete del personaggio Sara nel nuovo film Per tutta la vita ha aperto il suo cuore a Vanity Fair ed ha detto la sua riguardo la vita privata. Senza scendere in particolari, ha confessato:

Sono il frutto dei miei sbagli pubblici. Meno male che li ho fatti, a 44 anni sono abbastanza orgogliosa delle mie ferite a vista. Prima le vivevo con un po’ di imbarazzo, oggi sono abbastanza serena

Ambra Angiolini ha proseguito svelando che, secondo il suo parere, nelle lunghe relazioni bisognerebbe sempre chiedersi ‘Come stai?' e darsi delle risposte, senza mai far finta di niente. "Allora forse il ‘per tutta la vita' avrebbe senso" ha aggiunto. E mentre Fabio Volo, intervistato con lei, si descrive come un uomo che non ama fare promesse in generale, Ambra ha confessato: "Mio malgrado sono la regina del ‘E se prometto poi mantengo. Giura' – come recita la sua canzone T'appartengo – È l’imprinting che mi hanno dato da piccola e mi usano anche ai matrimoni".

Ambra Angiolini e Fabio Volo nel film ’Per tutta la vita’

L'attrice a breve tornerà a teatro con il suo monologo Il nodo, dopo due anni di stop:

Come nei rapporti, a teatro devi buttarti perché non sai se andrà bene. Però non ho la stessa capacità nella vita di raggiungere lo stesso grado di serenità che provo sul palco.

La fine della storia con Massimiliano Allegri

Dopo quattro anni d'amore la storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è giunta al capolinea circa un mese fa. La rottura è stata tema di punta per il mondo del gossip, ingigantita anche dalla vicenda della consegna del Tapiro da parte di Striscia La Notizia alla conduttrice che ha generato molte critiche. Pochi giorni dopo l'accaduto, l'attrice romana ruppe subito il silenzio ai microfoni di Radio Capital:

Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta

Oggi Ambra Angiolini sfoggia fiera le sue ferite, come raccontato a Vanity Fair, ed è pronta per nuovi inizi.