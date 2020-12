Andrea Damante ed Elisa Visari ormai fanno coppia fissa. I deejay veronese e la giovane attrice sono adesso insieme, in vacanza sulle Dolomiti. Sebbene i due si stiano frequentando da poco sembrano essere piuttosto affiatati e hanno deciso di trascorrere qualche giorno lontano dalla città, in compagnia di qualche amico. Sono in effetti le prime vere immagini che li ritraggono insieme dopo la rottura di Damante con Giulia De Lellis.

Vacanza romantica sulla neve

Piccoli momenti di condivisione nel bel mezzo della neve, quelli che Andrea Damante ed Elisa Visari mostrano ai loro fan che li seguono assiduamente sui rispettivi profili Instagram. Immersi nella neve si godono qualche giorno in un posto ovattato, lontano dalle restrizioni imposte dalla pandemia nei giorni delle festività natalizie. Tra passeggiate con le ciaspole, bevande calde e percorsi benessere la neo coppia sembra essere particolarmente in sintonia, sebbene non abbiano voluto pubblicare sui social più di qualche scatto e video del magnifico paesaggio che li circonda.

A inizio dicembre erano insieme a Dubai

La notizia della frequentazione del deejay veronese con la bella diciannovenne, preceduta da settimane di rumors sul loro conto, è emersa già ad inizio del mese di dicembre. Nel viaggio a Dubai che Damante aveva fatto circa tre settimane fa, infatti, c'era anche la modella, come dimostravano alcuni video girati durante la loro permanenza. Elisa Visari sarebbe, quindi, la prima storia piuttosto seria del trentenne dopo la rottura con Giulia De Lellis, ma soprattutto dopo che l'influencer ha confermato la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello, nonché uno degli amici più stretti di Andrea Damante. La loro amicizia, come si può ben immaginare, è arrivata ad un punto di non ritorno, dal momento che sarebbe stato difficile per loro continuare ad intrattenere un rapporto privo di risentimento.