La storia d'amore tra Arisa e Andrea Di Carlo è finita, proprio stamane il manager e autore televisivo ha confermato di aver lasciato la cantante e di aver annullato anche il matrimonio che avrebbe dovuto celebrarsi il prossimo settembre. Di tutta risposta, l'artista ha sviscerato tutte le sue emozioni in un'intervista al Corriere della Sera, dove ha spiegato di non poter rinunciare alla sua indipendenza, conquistata in anni di lavoro e fatica, ma sembrerebbe che nonostante il sentimento tra loro ci sia ancora, è troppo presto per stabilire se possa esserci un ritorno di fiamma.

Arisa avrebbe voluto mantenere la sua privacy

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'intervista rilasciata dalla cantante a Domenica In, durante la quale non ha nominato neanche una volta il suo compagno, particolare che non è passato inosservato ai telespettatori. Arisa non ha nascosto che il motivo scatenante di questo allontanamento sia stato proprio l'atteggiamento adottato in diretta tv:

Lui si è arrabbiato molto perché a “Domenica in” non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram , perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. Semplicemente le relazioni quando sono sovraesposte finiscono.

Le nozze troppo in fretta

Nonostante sia particolarmente scossa dall'accaduto la cantante non ritiene di aver fatto nulla per cui debba essere giudicata in malo modo: "Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi “o me, o tutto il resto”. Sono una donna molto indipendente". Eppure il loro rapporto era talmente intenso che Andrea Di Carlo aveva deciso di sposarla, sebbene lei gli avesse fatto presente che sei mesi di relazione fossero troppo pochi per fare un passo così importante, considerando che poi lui ha già un matrimonio alle spalle e anche tre figli. L'artista rivela:

Penso che nell’amore occorra saper aspettare. Io ho impegni importanti. Quando ti metti con una cantante devi sapere che ci sono impegni da rispettare. È vero che quando ci siamo conosciuti io ero più libera, ma comunque lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare. Lui è una persona straordinaria, divertente , generosa, ma dopo 6 mesi è presto decidere di convolare a nozze. Io, con amore, ho cercato di fargli capire che era troppo presto. Gli sono stata vicina, ma di più non posso. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà. Io ho costruito tanto nella mia vita con fatica, ora non posso permettere che qualcuno arrivi e pensi di risolvermi la vita come vuole lui . Non posso.

Ad Amici grazie ad Andrea Di Carlo

Al momento lui non sembrerebbe intenzionato a ritornare con lei, anche se sarà solo il tempo a determinare l'esito di questa storia, se è davvero destinata a finire oppure se si è trattato di una crisi momentanea. Ma i due dovranno ancora lavorare l'uno accanto all'altra, dal momento che Di Carlo cura i contatti televisivi di Arisa: