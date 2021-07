Chissà cosa si sono detti Stefano De Martino e Belén Rodriguez dopo la nascita di Luna Marì, se superati i rancori per la separazione l'ex marito e papà del suo primo figlio abbia augurato il meglio alla showgirl argentina per la sua nuova famiglia al fianco di Antonino Spinalbese. Che si siano telefonati, scambiati un messaggio di congratulazioni e ringraziamenti? Probabile, visto che a giudicare dagli indizi sui social i rapporti tra Stefano e Belén sembrano essere piuttosto distesi. Nessun post o messaggio pubblicato dal ballerino sul suo profilo Instagram, ma un like che spunta tra le milioni di reazioni alla foto della piccola Luna Marì, lascia pensare che davanti al lieto evento i malumori siano stati messi da parte. Più esplicito il messaggio da parte di Fabrizio Corona, ex compagno della showgirl con il quale, tuttavia, non condivide figli: "Auguri Gorda, benvenuta Luna", scrive su Instagram l'ex re dei paparazzi.

Luna Marì è nata con un parto naturale

Dopo una lunga attesa, Luna Marì è finalmente nata per la gioia dei genitori Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. A poche ore dal parto, la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram le prime foto della bimba, saziando la curiosità dei suoi fan. Luna è sana e bellissima, è nata il 12 luglio alle 12:47 con parto naturale e pesa 2,9 kg, come fa sapere la mamma con un post. "Profuma di felicità", aveva commentato Antonino in un primo timido scatto che mostrava il piedino della bimba. L'emozione è tanta, soprattutto per l'ex hairstylist diventato papà per la prima volta a 26 anni. Mentre la mamma si sta riprendendo dopo il parto (secondo le indiscrezioni si trova all'ospedale di Padova), Spinalbese starebbe facendo avanti e indietro dalla villa di Albarella, la struttura che hanno scelto per trascorrere insieme i primi giorni dopo la nascita di Luna.

Belén Rodriguez ha partorito nella notte degli Europei

Una coincidenza ha voluto che l'attesa nascita di Luna Marì avvenisse in una notte speciale, la stessa che ha visto l'Italia intera in festa per la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio e non solo: "C'è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna", ha scritto su Instagram Belén. Già da fine luglio scriveva: "Mi sento esplodere", annunciando la nascita imminente che alla fine è arrivata solo alla 37esima settimana di gravidanza, così come è successo con Santiago, il primo figlio, anche lui nato con parto naturale.