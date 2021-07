Fabrizio Corona scrive a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: gli auguri per Luna Marì

“Auguri Gorda, benvenuta Luna”, è il messaggio di Fabrizio Corona, per l’ex Belen Rodriguez che è stata la sua compagna dal 2009 al 2012. I due sono rimasti in buoni rapporti e Corona non ha fatto mancare le sue congratulazioni per la nascita della bambina, secondogenita della showgirl e prima figlia da Spinalbese.