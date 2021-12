Belen Rodriguez e Michele Morrone fotografati insieme, le frasi choc sono un lontano ricordo Belen e Michele Morrone pizzicati mano nella mano in un locale milanese. Pace fatta e voglia di libertà a quanto pare per la showgirl argentina che a maggio lui definitiva niente di più che “due te**e e un *ulo”.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Belen Rodriguez si sia lasciata alle spalle i malumori e che nel rapporto con Michele Morrone sia tornato il sereno. Chissà se la pace inaspettata tra i due ha a che fare con la voglia della showgirl argentina di tornare a vivere le sue libertà, le serate mondane, la leggerezza della vita prima di Antonino Spinalbese che, a quanto pare, è sempre più lontano. Fatto sta che Belen è stata pizzicata da Whoopsee in un locale milanese mentre cammina mano nella mano insieme all'attore.

Cos'aveva detto Morrone di Belen Rodriguez

A giudicare dalle immagini si direbbe che i due abbiano chiarito ogni fraintendimento e anzi, sembrano più che complici. Eppure, appena lo scorso maggio Michele Morrone aveva aveva speso parole gelide nei confronti della showgirl. Sui social l’attore di 365 giorni aveva espresso senza mezzi termini il suo pensiero e alla domanda di un utente che gli chiedeva se mai si sarebbe fidanzato con Belen, lui aveva risposto: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un culo. Però chi lo sa…”. Lei, lo aveva rimosso da Instagram.

Il gossip con Morrone e la crisi con Spinalbese

Non è comunque la prima volta che il nome dell’attore viene associato a quello della showgirl. A luglio 2020 infatti, Chi aveva raccontato di un lungo corteggiamento e di un’estate passata in barca. Poi, di lì a poco sarebbe esplosa la storia d’amore con Antonino Spinalbese, dalla quale Belen ha avuto la sua seconda figlia, ma che a quanto pare sembra aver Infranto il suo sogno di famiglia unita e felice. Lui, di recente è stato persino in ospedale per problemi di salute, ma di Belen neanche l'ombra. Per di più, Antonino sembra avere tutte le intenzioni di trascorrere il Natale lontano dalla famiglia Rodriguez. Almeno, questo è quello che raccontano tramite i rispettivi profili social, ma in effetti la storia della loro crisi si arricchisce di sempre più fitti dettagli.