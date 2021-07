Brian Austin Green ha ritrovato l'amore dopo la burrascosa fine del matrimonio con Megan Fox. Lo scorso gennaio, l'attore è uscito allo scoperto con la ballerina e personaggio televisivo Sharna Burgess. È ormai passato il tempo del dolore per un matrimonio che non è riuscito a salvare. È il momento di vivere a pieno questo sentimento. La notizia della relazione tra Brian Austin Green e Sharna Burgess è arrivata anche all'orecchio dell'ex moglie dell'attore, che ha commentato gli scatti romantici pubblicati sui social. Ma andiamo con ordine.

Brian Austin Green torna ad amare con Sharna Burgess

Brian Austin Green ha ritrovato finalmente la serenità sentimentale. Da mesi, ormai, sta vivendo alla luce del sole, l'amore con Sharna Burgess. Pian piano si moltiplicano gli scatti romantici sui profili social di entrambi. E con loro anche le dediche. In queste ore, l'attore ha voluto rimarcare quanto sia stato fondamentale per lui l'incontro con la ballerina: "È passato davvero molto tempo dall'ultima volta in cui sono stato con qualcuno con cui posso davvero condividere la vita". Ad accompagnare la dedica, una foto in cui lui e la fidanzata si scambiano un tenero bacio.

La reazione di Megan Fox

Inaspettata, è arrivata la reazione di Megan Fox. L'attrice ha lasciato il suo commento sotto alla foto della coppia. Lungi da lei fare polemica, i toni infatti sono apparsi decisamente concilianti. Solo un breve messaggio nel quale si è detta "grata per Sharna". Dunque, nessuna rivalità con l'attuale compagna del suo ex marito. Al contrario sente di doverla ringraziare per avere reso felice Brian Austin Green. Una reazione che non sorprende, se si considera che lei è stata la prima tra i due a voltare pagina. Da circa un anno, l'attrice è felicemente fidanzata con il rapper Machine Gun Kelly. Inizialmente, Brian Austin Green ha sofferto molto nel vedere la sua ex moglie accanto a un altro uomo. Ora, però, il tempo sembra avere curato le ferite. Entrambi sono pronti ad andare avanti, salvaguardando la serenità e l'equilibrio dei loro tre figli Bodhi Ransom, Journey River e Noah Shannon.