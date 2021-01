Brian Austin Green ha decisamente archiviato il divorzio con Meghan Fox. Il divo di Hollywood, fresco di separazione dall'attrice dalla quale ha avuto tre figli, ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, la ballerina australiana Sharna Burgess, star di Ballando con le stelle versione Usa. People aveva lanciato il gossip sul loro amore, annunciando che i due si erano concessi una vacanza di capodanno alle Hawaii: "Si frequentano da qualche settimana e si divertono molto". Fino a quando la ballerina ha pubblicato su Instagram uno scatto di coppia insieme all'attore, con un bacio appassionato e una didascalia: "Lui".

Chi è Sharna Burgess

Sharna Burgess è una ballerina di liscio di origini australiane, Ha 35 anni e attualmente fa parte del cast di Dancing With the Stars, show della tv americana. In passato ha preso parte alla cerimonia per i Giochi Olimpici del 2000, come ballerina. A 18 anni si è trasferita a Londra per perfezionare gli studi di danza, poi si è spostata negli Usa, dove ha lavorato prima a Broadway poi a Los Angeles. Oggi la ballerina ha fatto perdere la testa all'ex divo di Beverly Hills 90210, che l'ha portata in vacanza nel resort hawaiiano dove aveva sposato moglie Meghan Fox. I due sono stati paparazzati insieme in aeroporto il giorno di Natale mentre stavano per prendere un aereo.

Il divorzio di Brian Austin Green e Meghan Fox

Sembravano una delle coppie più belle e unite di Hollywood, eppure dopo dieci anni di matrimonio e tre figli insieme, Megan Fox e Brian Austin Green hanno divorziato. I due attori avevano affrontato una prima separazione nel 2015, alla quale è seguito un ritorno di fiamma. Nulla da fare però, i due belli di Hollywood nell'estate 2020 hanno ufficializzato il divorzio e secondo le indiscrezioni di Us Weekly, si sarebbero chiesti gli alimenti a vicenda. Brian Austin Green inoltre ha richiesto la custodia congiunta dei figli Noah, Bodhi e Journey, di 9, 7 e 5 anni. Nel frattempo Meghan Fox avrebbe ritrovato l'amore tra le braccia del rapper Machine Gun Kelly.