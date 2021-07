Carolina Marconi e l’appello per chi sta male: “Non abbandonateli, un sorriso fa la differenza” Carolina Marconi è tornata a condividere con i suoi fan alcune riflessioni maturate in queste settimane in cui strenuamente continua il suo percorso verso la guarigione, dopo la diagnosi di tumore al seno. La showgirl, infatti, racconta di essersi sottoposta al terzo ciclo di chemio e di aver capito quanto sia importante il supporto delle persone care: “Non abbandonateli, anche un piccolo gesto fa la differenza”.

A cura di Ilaria Costabile

Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il cancro, condividendo sui social i momenti più significativi del suo percorso e affrontando ogni passaggio con determinazione e forza d'animo, senza però tralasciare i momenti di sconforto o di riflessione. Un racconto veritiero e sincero quello dell'ex gieffina che, infatti, non ha esitato a condividere un pensiero rivolto a coloro che come lei, in questo momento, si trovano a dover fare carico di coraggio e positività per rialzarsi ogniqualvolta dovessero abbattersi dinanzi alle difficoltà.

L'incoraggiamento della showgirl

La showgirl ha iniziato da qualche tempo la chemioterapia e proprio al suo terzo ciclo ha raccontato di aver dovuto superare dei momenti piuttosto duri: "ho avuto nausea, mal di testa, dolori alle ossa, ma quando prendi i farmaci ti senti subito meglio". Eppure, nonostante le difficoltà incontrate, ha sempre cercato di mantenere un pensiero positivo, affinché la stanchezza e la negatività non offuscassero la sua voglia di vincere questa sfida: "È dura ma se ci sto riuscendo io chiunque può farcela nella mia stessa posizione..se pensi positivo (ma veramente) attrai solo cose positive".

L'appello di Carolina Marconi

Eppure, anche in questi attimi in cui la forza sembra venir meno, Carolina Marconi è riuscita a riconoscere un dettaglio di fondamentale importanza. Raccontando di essersi sottoposta a delle analisi di routine, ha parlato anche di sua sorella e della presenza e dell'aiuto costante che le ha donato da quando è sopraggiunta la malattia. A questo proposito, quindi, la showgirl sottolinea in un secondo post l'importanza di essere supportati da qualcuno, perché anche il più piccolo gesto può essere un appiglio in un momento di buio: