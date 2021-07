Cecilia Rodriguez coccola la nipote Luna Marì, il video del primo incontro con la figlia di Belen Nel filmato pubblicato dall’amica Patrizia Griffini vediamo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che fanno visita alla piccola Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese appena nata. Chissà che presto non diventino a loro volta genitori: Cecilia aveva già ammesso di volere un figlio da Moser dopo l’Isola dei Famosi.

A cura di Valeria Morini

A qualche giorno dalla sua nascita, la piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ha ricevuto la visita degli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo un viaggio romantico alle isole Eolie e poi in Toscana e una sosta in Trentino a casa di Ignazio per festeggiare il suo compleanno (ha fatto 29 anni il 14 luglio), la coppia è in Veneto, nel buen retiro in Veneto che Belen e il compagno hanno scelto per i primi giorni di vita della bambina.

Cecilia e Ignazio zii, saranno presto genitori?

A mostrare il primo incontro tra la bambine e i neozii ci ha pensato Patrizia Griffini, l'inseparabile amica di Belen che ha pubblicato un video su Instagram Sories. Vediamo Cecilia coccolare teneramente la piccolina. Chissà che l'arrivo della nipote non accresca la voglia di lei e Ignazio a diventare genitori. I lavori probabilmente sono già in corso, visto che già qualche mese fa, mentre lui era all'Isola dei Famosi la Rodriguez aveva ammesso di volere un figlio: "Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall'Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento".

Perché Belen, Antonino e Luna Marì sono in Veneto

Moser e Cecilia hanno raggiunto la sorella di lei e il resto della famiglia in una villa privata sull'isola di Albarella, dove Belen e Antonino, con il figlio di lei Santiago che ha già incontrato la sorellina, si sono temporaneamente trasferiti a partire dai giorni precedenti al parto. La coppia ha scelto questa località vicino al delta del Po, in provincia di Rovigo, un luogo incontaminato in mezzo alla natura. L'intento è probabilmente è quello di stare tranquilli, lontano dai paparazzi, dalla ribalta mediatica e dal caldo cittadino, per vivere in pace sia il periodo del parto che questo primo periodo di vita di Luna Marì. Per questo, la bambina non è nata in un ospedale di Milano bensì a Padova, non senza polemiche: pare che il piano che ospitava Belen e la bambina fosse blindato, con l'ospedale Giustinianeo di Padova che, contattato da Fanpage.it, ha risposto per la verità in modo piuttosto evasivo.