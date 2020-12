Nicolò Zaniolo ha ritrovato l'amore accanto alla modella e attrice rumena Madalina Ghenea. I due sono usciti allo scoperto in queste ore, scambiandosi romantiche frecciatine sui social. Ghenea è un volto già molto noto in Italia. Nel 2016 ha persino calcato il palco del Festival di Sanremo in qualità di valletta, con Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. Ripercorriamo la sua carriera e la vita privata.

La carriera di Madalina Ghenea

Classe 1987, Madalina Ghenea ha già alle spalle diverse esperienze televisive e cinematografiche che l'hanno portata a farsi apprezzare dal pubblico italiano. Ha iniziato a farsi conoscere nel 2007, comparendo nel video della canzone di Eros Ramazzotti Il tempo tra di noi. Poi ha preso parte a film come "I soliti idioti" di Enrico Lando, "Razzabastarda" di Alessandro Gassmann, ma anche "Youth – La giovinezza" di Paolo Sorrentino e "Zoolander 2" di Ben Stiller. In televisione, oltre ad aver condotto il Festival di Sanremo 2016 al fianco di Carlo Conti, ha anche presenziato alla settima edizione di Ballando con le stelle, cimentandosi nell'arte del ballo sotto il sapiente sguardo di Simone Di Pasquale. Sono stati eliminati nel corso della quarta puntata. Una volta ripescati, non sono comunque riusciti ad arrivare in finale.

Gli amori della modella e attrice

Prima di incontrare Nicolò Zaniolo, Madalina Ghenea ha avuto altre relazioni che sono finite sotto i riflettori. Nel 2012 era legata a Gerard Butler, ma tra loro durò pochissimo. Nel 2013 si parlò di un presunto flirt con Marco Borriello. Nel 2014, veniva accostata a Michael Fassbender e si vociferava che anche Leonardo DiCaprio non fosse rimasto indifferente al fascino dell'attrice. Nel 2015, invece, Novella 2000 sosteneva che fosse scoppiata la passione tra la bella Madalina e Giulio Berruti. Nel 2016 ha avuto inizio la relazione con l'imprenditore Matei Stratan, da cui l'anno successivo ha avuto la figlia Charlotte. Nel 2019 si sono lasciati. Ghenea non ha mai amato sbandierare la sua vita privata, dunque le conferme delle sue relazioni sono sempre state poche. Fino a oggi.