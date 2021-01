Dakota Johnson e Chris Martin sono ufficialmente andati a convivere. A lanciare la notizia in esclusiva è il New York Post, certo del fatto che la star di "Cinquanta sfumature di grigio" e il leader dei Coldplay abbiano fatto il grande passo portando la loro relazione che dura da quattro anni al livello successivo.

Dakota Johnson e Chris Martin hanno comprato casa a Malibu

Stando all'indiscrezione del New York Post, la coppia avrebbe comprato una lussuosa dimora da 12 milioni e mezzo di dollari, a Malibu. Si sarebbe trattato di "un buon affare", visto che la casa era stata quotata a 14 milioni di dollari lo scorso luglio. Si tratterebbe di una grande e moderna tenuta con sei camere da letto e nove bagni, dotata di una dépendance per gli ospiti a due piani con sala giochi, piscina, centro benessere e un'area barbecue all'aperto. La meravigliosa dimora, spiega il New York Post, offre una vista panoramica sull'oceano e si trova in una zona privilegiata di Malibu, a pochi passi dalla spiaggia, dai negozi e dalle scuole.

La storia d'amore di Dakota Johnson e Chris Martin

Era il 2017 quando hanno iniziato a circolare i primi rumors sulla coppia. Entrambi single, venivano da due relazioni importanti e hanno 12 anni di differenza. Il loro amore è diventato una conferma l'anno successivo, quando insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia hanno sfoggiato sul braccio lo stesso simbolo dell'infinito sul braccio. I paparazzi non gli avevano dato tregua e la coppia era stata pizzicata insieme più volte, prima in Argentina dove l'attrice avrebbe assistito ad un concerto del compagno, poi in aeroporto a Parigi e infine in un locale di Malibu, quando "hanno flirtato per tutta la sera", aveva rivelato una fonte a People. Chris Martin aveva alle spalle un matrimonio di dieci anni con Gwyneth Paltrow, mamma dei suoi due figli Apple e Moses, con la quale attualmente continua a mantenere un ottimo rapporto.