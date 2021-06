Dopo la bufera attorno alla storia d'amore, ormai finita, tra Jessica Antonini e Davide Lorusso e le conseguenti polemiche nate in seguito alle affermazioni della ex tronista, che aveva paventato l'ipotesi che il corteggiatore potesse essere omosessuale, adesso è quest'ultimo a parlare. Lorusso, infatti, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine fa alcune dichiarazioni rivelando quanto davvero è successo in queste ultime settimane: "Se questa storia è finita così vuol dire che ho sbagliato tanto anche io. Se potessi tornare indietro mi prenderei più tempo per capire i miei sentimenti. Non riesco a odiarla. Lei vuole che io sparisca dalla sua vita e lo farò, ma avrei voluto chiuderla in maniera diversa sia per lei che per suo figlio".

Le parole di Davide Lorusso

Le polemiche sono nate in seguito ad alcune affermazioni piuttosto pesanti che Antonini ha rivelato in un'intervista al settimanale Nuovo, nella quale ha dichiarato di aver sofferto della lontananza con Davide e di aver avuto qualche dubbio in merito alla sua sessualità o, quanto meno, al suo coinvolgimento emotivo. Qualche giorno prima, inoltre, era stata proprio lei a pubblicare i messaggi che si era scambiata con l'ex corteggiatore, come a voler dimostrare che avrebbe potuto rivelare la verità da un momento all'altro. Di contro, Lorusso, sulle pagine del settimanale Uomini e Donne ha spiegato le ragioni di questo distacco:

A Jessica avevo parlato dei miei dubbi nell’ultimo week-end che avevamo trascorso insieme. Non sono mai scappato dalla stazione: ci siamo salutati abbracciandoci. Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata.

L'ex corteggiatore ha poi dichiarato di non essere stato accanto alla sua Jessica in un momento per lei difficile, perché impegnato con il lavoro, tanto che per raccontare tutto il suo dolore lei avrebbe chiamato la madre di lui. "Io ho provato a richiamarla, ma lei credo che abbia voluto escludermi dalla sua vita".

I litigi frequenti tra loro

Sembra, quindi, che alla base di questa rottura ci siano state delle incomprensioni e delle divergenze caratteriali. Davide Lorusso è convinto del fatto che la sua ex, oltre ad essere delusa e amareggiata per le modalità con cui è stata messa fine alla loro relazione, ha maturato una rabbia che non riesce a calibrare e che l'avrebbe portata a fare affermazioni così pungenti e non veritiere: