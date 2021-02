Diletta Leotta e Can Yaman escono allo scoperto nel giorno di San Valentino con una foto su Instagram. Con un romantico scatto che li ritrae felici e innamorati, ma sopratutto vicinissimi al bacio. Dietro di loro un romantico tramonto in riva al mare, probabilmente quello di La Spezia visto che la conduttrice sportiva, che ha ormai archiviato la storia con Daniele Scardina, ha trascorso nella città ligure il weekend per via della partita La Spezia Milan di sabato 13 febbraio.

Can Yaman sorprende Diletta Leotta a San Valentino

Quella dell'attore turco ha tutta l'aria di essere una sorpresa di San Valentino per la sua nuova compagna. Nel giorno degli innamorati infatti, i due hanno trascorso una domenica romantica in riva al mare, godendosi il tramonto ligure che fa da cornice per il loro primo (quasi) bacio social. La sera precedente Can Yaman aveva postato tramite Instagram Story, la foto di Diletta Leotta in tv, mentre commentava la partita La Spezia – Milan, con tanto di emoticon di una rosa rossa. Lui, da casa, la seguiva in diretta. Poi lo abbiamo visto a bordo del suo Ferrari sfrecciare in piena notte: "San Valentino", ha scritto come didascalia alla Story. Tutto fa pensare dunque che l'attore abbia deciso di fare una sorpresa a Diletta Leotta raggiungendola a La Spezia. Tra loro l'amore è ufficialmente sbocciato.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme

È ormai certo che Diletta Leotta e Can Yaman abbiano iniziato una romantica storia d'amore. Da favola, come racconta la conduttrice DAZN, che in didascalia alle loro prime foto insieme scrive: "C'era una volta…". Tra i due sembra essere scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, che provano a viversi senza il timore di essere assediati dalle cronache rosa. Non è, però, la prima foto della coppia ufficialmente pubblicata, dal momento che il primo a postare uno scatto insieme, ma disattivando immediatamente i commenti è stato proprio Can Yaman con tanto di didascalia tutt'altro che favolistica, dal momento che ha scritto: "Coppia pericolosa", in conformità con la foto in cui entrambi hanno assunto, giocosamente, un atteggiamento minaccioso, pronti per il poligono.