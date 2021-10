Elodie pizzicata di nuovo con Davide Rossi, modello di Armani. Le foto fuori casa di Diletta Leotta Elodie paparazzata di nuovo con Davide Rossi, modello di Armani, stavolta però fuori casa di Diletta Leotta, a seguito di una serata tra amici. La cantante sente “la vertigine” quando spuntano i paparazzi del settimanale Oggi e la immortalano in tutto il suo splendore accanto al ragazzo. Intanto Marracash smentisce qualsiasi tradimento, evita la questione e tace.

A cura di Redazione Spettacolo

Elodie paparazzata di nuovo con Davide Rossi, modello di Armani, stavolta però fuori casa di Diletta Leotta, a seguito di una serata tra amici. La cantante sente "la vertigine" quando spuntano i paparazzi del settimanale Oggi e la immortalano in tutto il suo splendore (QUI LE FOTO), in un elegante abito nero con sensuali spacchi laterali, già mostrato in una foto su Instagram scattata per la campagna pubblicitaria di un noto brand di gioielli di lusso. E non era la prima volta, anzi. I due sono stati beccati mentre entravano e uscivano da casa di Elodie a Milano, in strada con altre persone ma sempre con un'aria guardinga che lasciava pensare a qualcosa di sospetto.

L’abito indossato da Elodie alla serata a casa di Diletta Leotta

Elodie e Davide Rossi paparazzati dopo una cena dalla Leotta

Elodie e Davide Rossi escono da casa di Diletta Leotta e cercano di non dare nell'occhio, ma è tardi, i paparazzi hanno già avuto la soffiata e gli obiettivi sono già puntati su di loro. La cantante un po' nervosa si allontana, prendendo un taxi, probabilmente per depistare completamente i fotografi, mentre il modello si guarda in giro e finge disinteresse. Questa morbosità nei confronti della coppia è derivata principalmente dal rapporto di Elodie con Marracash, che pare essere arrivato al capolinea.

Il gossip di Marracash con un'altra e la smentita

Nonostante Marracash abbia smentito qualsiasi forma di coinvolgimento con la cantante Rosmy, all'anagrafe Rosamaria Tempone, commentando il gossip che lo voleva lontano da Elodie a causa di un suo tradimento con questa donna: "Ma chi ca**o è questa? Chi l'ha mai vista". L'ultima volta che lui e la fidanzata sono stati visti insieme risale al Festival del cinema di Venezia, lo scorso settembre. Da allora, continue voci li vogliono separati, ormai divisi nel sentimento e nella vita, a tal punto da essersi legati già ad altre persone.