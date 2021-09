Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano, il matrimonio e poi forse un terzo figlio Ne parlavano da diversi anni, ma ora è ufficiale: Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano. Secondo il settimanale Nuovo, l’ex attaccante avrebbe chiesto la mano della showgirl durante una romantica vacanza a Mykonos, lontano dai riflettori. La cerimonia, secondo le prime informazioni, si dovrebbe celebrare il prossimo anno. E dopo il matrimonio, la coppia non esclude la possibilità di allargare ancora la famiglia.

A cura di Elisabetta Murina

Se ne parlava da tempo, ma ora è ufficiale: Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano. Secondo il settimanale Nuovo, l'ex attaccante ha deciso di chiedere la mano della showgirl lontano dai riflettori, durante una romantica vacanza a Mykonos. E lei, ovviamente, ha detto sì. Sembra, dalla prime informazioni, che la cerimonia si svolgerà nel 2022. Della data, però, non si sa ancora nulla.

La romantica proposta di matrimonio a Mykonos

Sullo sfondo bianco e blu della romantica Mykonos, Alessandro Matri si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Federica Nargi. Lei, emozionata, ha detto sì. L'ex attaccante ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla ex velina in un momento intimo, lontano dai riflettori, durante una vacanza di coppia in Grecia. Già da qualche anno, i due desideravano andare all'altare per coronare il loro amore, ma dopo l'arrivo delle figlie Sofia e Beatrice avevano deciso di aspettare per dedicarsi alla nuova famiglia.

Alessandro Matri e Federica Nargi a Mykonos

La famiglia di Federica Nargi e Alessandro Matri: non escludono il terzo figlio

L'amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri dura da più di 10 anni. Insieme, hanno coronato il sogno di diventare genitori: prima nel 2016 con l'arrivo di Sofia e poi nel 2019 con la piccola Beatrice. E dopo il matrimonio, come ha raccontato l'ex Velina a Sportmediaset ad aprile 2020, non escludono la possibilità di allargare ancora la famiglia con la nascita di un terzo figlio. Sicuramente, però, si dovrà attendere ancora un pò di tempo prima di vedere Federica Nargi di nuovo alle prese con una gravidanza. Al momento, infatti, l'ex velina sembra essere tornata dedicarsi alla carriera in tv, dove sta partecipando come concorrente a Tale e Quale Show.