Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi dopo il matrimonio si sbilanciano su terzo figlio in arrivo Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono stati i protagonisti di queste ultime settimane: dopo il matrimonio a due giorni dalla vittoria dell’Italia di Euro2020, i due hanno annunciato al settimanale Chi che la loro famiglia si allargherà ben presto. Dopo Deva e Lena, nate nel 2019 e nel 2021, arriverà quindi un fratellino o una sorellina.

A cura di Ilaria Costabile

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono stati i protagonisti delle cronache rosa delle ultime settimane. Dopo le nozze a due giorni dalla vittoria della nazionale agli Europei 2021, a cui hanno partecipato anche personaggi noti dello spettacolo, i due hanno rivelato al settimanale Chi che presto arriverà il loro terzo figlio.

Il terzo figlio in arrivo

Una notizia in esclusiva che la coppia ha affidato alle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini e che, ancora una volta, conferma l'intenso legame che c'è tra i novelli sposi, ormai insieme da almeno cinque anni. Dopo aver coronato il loro sogno d'amore con un matrimonio in grande stile, con tanto di ritardo dello sposo e festeggiamenti in piazza, i due hanno annunciato di essere nuovamente in dolce attesa: "La famiglia si allargherà ancora". Deva, la loro primogenita e Lena, la seconda figlia che è venuta al mondo lo scorso maggio, avranno ben presto un fratellino e un'altra sorellina, almeno questo è quanto hanno dichiarato l'ex gieffina e il campione della Juventus. I due sono già dei genitori attentissimi e dediti alle loro bambine, come dichiarano anche durante l'intervista:

Cosa vogliamo trasmettere alle nostre piccole? Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità

Veronica Ciardi racconta l'incontro con Bernardeschi

Nell'intervista rilasciata, poi, al settimanale, è stata Veronica Ciardi a raccontare come sia avvenuto l'incontro tra lei e il giovane calciatore di Carrara, una storia nata in un momento non particolarmente florido, che ci ha messo del tempo per decollare: "Uscivamo entrambi da due storie ‘tossiche': ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui". Il primo incontro, infatti, è avvenuto durante una vacanza nel 2016 e da quel momento, nonostante alcuni periodi di distacco, sono riusciti a tenere vivo il loro sentimento, arrivando al giorno del "fatidico sì".