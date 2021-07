Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno due figlie, Deva e Lena battezzata durante le nozze Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato il 13 luglio, giorno del trentaseiesimo compleanno dell’ex gieffina. Durante la cerimonia nuziale, è stato celebrato anche il battesimo della piccola Lena, che secondo quanto riporta Tgr Rai Toscana sarebbe la secondogenita del calciatore della Juventus e di Veronica Ciardi.

A cura di Daniela Seclì

Federico Bernardeschi, Veronica Ciardi e la primogenita Deva

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono diventati marito e moglie. Il calciatore della Juventus e l'ex gieffina si sono sposati nel Duomo di Carrara e la Messa è stata celebrata da don Luigi Sparapani, che conosce bene gli sposini ed è anche tifoso juventino. Bernardeschi e Ciardi hanno sempre evitato accuratamente di dare la loro vita privata in pasto ai media. In molti non sapevano che i due avessero due figlie. Secondo quanto riportano TgR Rai Toscana e diversi organi di informazione da Corriere.it a LaNazione.it, sarebbero genitori non solo di Deva ma anche di Lena.

Lena è nata a maggio, battezzata durante il matrimonio

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, nel 2019, sono diventati genitori di Deva. La coppia mantenne la massima riservatezza, ma la notizia del lieto evento trapelò. Durante il rito nuziale, è venuto fuori che la coppia ha fatto il bis. Lo scorso maggio è nata la piccola Lena. La bambina, che compare in un video pubblicato su Twitter dalla giornalista Sara Meini (vedi in basso), è stata battezzata proprio nel corso della stessa cerimonia. Non solo, il 13 luglio è anche il giorno del compleanno di Veronica Ciardi. Dopo la vittoria di Euro 2020, insomma, a Federico Bernardeschi non sono mancate nuove occasioni per fare festa.

I tifosi festeggiano e Bernardeschi si unisce a loro

Inutile dire, che durante le nozze c'è stato anche il tempo di tornare con la mente alla vittoria di Euro 2020. Don Luigi, poco prima di iniziare la cerimonia, ha chiesto a Bernardeschi: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?”. Inoltre, fuori dal Duomo si sono radunati numerosi tifosi. Il calciatore dopo aver pronunciato il fatidico sì, si è unito a loro cantando in coro: "Siamo noi, siamo noi, i Campioni dell'Europa siamo noi".

Matrimonio Bernardeschi – Ciardi, esclusiva venduta a un magazine

Secondo quanto riporta Corriere.it, la sicurezza si sarebbe occupata di lasciare alla porta paparazzi e giornalisti perché "gli sposi hanno venduto l'esclusiva a un magazine". Ovviamente era impossibile tenere a bada tutti i presenti e alcuni scatti sono trapelati comunque. Dopo la cerimonia nuziale, a cui Bernardeschi si è presentato con 40 minuti di ritardo, gli sposi si sono recati a Marina di Carrara. La festa con gli invitati si è tenuta presso uno stabilimento di proprietà dello stesso calciatore della Juventus.