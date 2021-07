Federico Bernardeschi festeggia l’addio al celibato dopo il matrimonio: le foto vestito da coniglio Federico Bernardeschi ha potuto festeggiare l’addio al celibato solo in questi giorni. Il calciatore della Juventus, reduce dalla vittoria di Euro 2020 con gli Azzurri di Roberto Mancini, dunque, si è concesso questo momento con i suoi amici dopo le nozze con Veronica Ciardi. Bernardeschi si è dedicato a diverse attività sportive.

A cura di Daniela Seclì

Sono giorni decisamente intensi per Federico Bernardeschi. Dopo aver celebrato la vittoria di Euro 2020 con la Nazionale italiana di Roberto Mancini, è convolato a nozze con Veronica Ciardi. Il campione della Juventus sembra non avere avuto il tempo di festeggiare l'addio al celibato. Così, ha deciso di farlo in queste ore, anche se già felicemente sposato.

L'addio al celibato di Federico Bernardeschi

L'addio al celibato di Federico Bernardeschi è stato all'insegna dello sport. La location scelta è quella di Bagni di Lucca. Insieme agli amici che hanno voluto condividere questo momento con lui, si è recato presso la struttura Val di Lima Off Road, dove ha potuto cimentarsi con diverse attività, come il paintball boschivo, dove – vestito da coniglio – è stato "cacciato" dagli altri presenti, in una battaglia a suon di palline di gel colorato che al contatto si rompono e marcano l'avversario colpito. Inoltre, si è concesso un'escursione in quad e altre attività immerso nella natura. Infine, c'è stato un banchetto con tutti gli ospiti. Le foto dell'addio al celibato sono state diffuse sui profili social della struttura: "Orgogliosi di aver ospitato il Campione Europeo Federico Bernardeschi nella Val di Lima per il suo addio al celibato".

Federico Bernardeschi ha sposato Veronica Ciardi

Il 13 luglio, Federico Bernardeschi ha sposato Veronica Ciardi. La cerimonia si è tenuta presso il Duomo di Carrara. La coppia, oltre a pronunciare il fatidico sì, ha anche battezzato la secondogenita. Dopo Deva, nata nel 2019, a maggio del 2021 sono diventati genitori per la seconda volta: è nata Lena. La cerimonia non è stata esente da polemiche. Sarah Nile, amica della sposa, si è risentita per non essere stata invitata alle nozze e le ha detto addio pubblicamente in un post sui social: "Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie".