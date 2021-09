Gli ex fidanzati di Soleil Sorge, il suo primo amore è morto prematuramente Fin dai suoi esordi in televisione, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha saputo far parlare di sè: prima la storia con l’ex tronista Luca Onestini, poi quella con il modello Marco Cartasegna e infine il legame con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. In più, su Instagram la 27enne ha parlato del suo primo fidanzato, scomparso prematuramente: “Si chiamava Kevin, ora è in paradiso”. Adesso è una concorrente del GF Vip 2021.

A cura di Elisabetta Murina

Modella, influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, a detta sua, anche giornalista. Soleil Sorge, californiana di nascita, ha saputo fin da subito far parlare di sè: prima la storia con l'ex tronista Luca Onestini, poi quella con il modello Marco Cartasegna e infine il legame con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. In più, lo scorso anno la 27enne ha pubblicato su Instagram una foto del suo primo amore: "Si chiamava Kevin, ora è in paradiso". Adesso Soleil è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e, grazie ad Alfonso Signorini e agli altri concorrenti, potrebbe tornare ad affrontare il suo passato, a cominciare dall'ex flirt Gianmaria Antinolfi, che condividerà con lei questa esperienza.

Kevin, il primo fidanzato scomparso di Soleil

Partecipando a una challenge su Instagram lo scorso anno, Soleil Sorge ha deciso di parlare di un lutto che l'ha colpita quando era ancora giovanissima, quello del suo primo fidanzato: "Si chiamava Kevin. Ora è in paradiso". L'influencer ha condiviso con i suoi follower una foto che li ritraeva insieme nel 2010, durante una vacanza alle Hawaii, e si è lasciata andare ad un commovente ricordo: "Una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me".

La storia finita con Luca Onestini e il tradimento con Marco Cartasegna

Nel 2016 Soleil Sorge arriva a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Luca Onestini. Lui decide di sceglierla per iniziare una conoscenza al di fuori del programma, lontano dalle telecamere. La loro relazione, però, si conclude proprio davanti agli occhi dei telespettatori: Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip 2, viene avvertito dal fratello che Soleil lo sta tradendo con un altro ragazzo, il modello Marco Cartasegna, anche lui ex tronista di Uomini e Donne. L'influencer chiude così la storia con l'ex tronista e ne inizia subito un'altra con Marco Cartasegna. Anche questa, però, non è destinata a durare molto: "Non riuscivamo più a stare bene, non so. Negli ultimi tempi stavamo discutendo troppo. Lui mi soffocava", ha raccontato Soleil ai compagni naufraghi dell'Isola dei Famosi 2019, al quale ha partecipato.

La relazione di Soleil con Jeremias Rodriguez

Proprio in Honduras è scoppiata la scintilla tra Soleil e un altro naufrago: Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Tuttavia, la passione tra i due si esaurisce nel giro di un anno: "Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde", ha raccontato Soleil in un'intervista al settimanale Novella 2000.

Gli ex fidanzati di Solei Stasi (da sinistra): Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez

Il flirt con Gianmaria Antinolfi

Dopo la fine della relazione con Jeremias Rodriguez, l'influencer è stata paparazzata con un altro ragazzo legato alla famiglia Rodriguez, Gianmaria Antinolfi, imprenditore nella moda e nel lusso ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. Tra i due la passione è scoppiata a settembre 2020 e sembrerebbe essere entrata in crisi a Natale perché Soleil, come racconta al settimanale Chi, avrebbe ammesso di non aver completamente dimenticato il suo ex. Tuttavia, la rottura definitiva della coppia Antinolfi-Sorge arriva lo scorso giugno, dopo una vacanza esotica mai confermata dai due. Ora i due si sono ritrovati nella Casa del GF Vip 2021 e chissà che non sia l'occasione buona per un ritorno di fiamma.

Soleil Sorge al GF Vip 2021

La sesta edizione del GF Vip 2021 è iniziata da pochissimi giorni e Soleil ha già fatto parlare ampiamente di sè. Dopo essersi dichiarata giornalista, senza che il suo nome figuri in nessuno degli elenchi dell'Ordine, e aver pronunciato un'imprecazione passabile quasi per bestemmia, l'influencer è pronta a sfoggiare tutti i lati della sua forte e spavalda personalità. I primi litigi, infatti, non sono tardati ad arrivare, a cominciare da quello con Raffaella Fico durante le nomination. E chissà che nella Casa più spiata d'Italia, Soleil possa trovare una nuova fiamma.