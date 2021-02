Le condizioni del Principe Filippo sarebbero attualmente sotto controllo, a dichiararlo è suo nipote, il principe William, che dopo il ricovero precauzionale dello scorso 17 febbraio, ha voluto rassicurare gli inglesi sullo stato di salute del duca di Edimburgo. Questo è quanto riportato dalla Bbc, secondo cui il marito della Regina Elisabetta sarebbe ancora sotto osservazione su richiesta dei medici della struttura ospedaliera in cui sta trascorrendo la sua degenza.

L'annuncio del Principe William

Il principe William è il secondo membro della famiglia reale che si è recato a far visita al 99enne all'ospedale Re Edoardo VII di Londra; prima di lui si era recato nel nosocomio londinese il figlio Carlo, il cui volto visibilmente in apprensione ha fatto in poco tempo il giro del mondo. Lo scorso 17 febbraio, infatti, la notizia del ricovero del Principe Filippo aveva destato parecchia preoccupazione non soltanto tra i cittadini inglesi, tanto è vero che Harry, dalla California si vociferava fosse già pronto per prendere il primo aereo e recarsi in Inghilterra per far visita a suo nonno e sincerarsi delle sue condizioni di salute. Il prossimo giugno, il marito di Elisabetta II, compirà 100 anni, un'età delicata per cui è necessario sottoporsi a controlli frequenti.

Il Duca di Edimburgo non ha contratto il Covid

Tra le ipotesi avanzate in questi giorni c'era quella secondo la quale il Principe avesse contratto il Covid-19, notizia immediatamente smentita. Il principe Filippo, così come sua moglie che in questi giorni è rimasta presso il Castello di Windsor, ha ricevuto il vaccino anti Covid nelle scorse settimane ed è stato chiarito sin da subito che il suo malessere non avesse alcuna implicazione con il coronavirus. Subito dopo il ricovero sono arrivati i migliori auguri da parte di personalità politiche di spicco, su tutti quelli del primo ministro britannico Boris Johnson.