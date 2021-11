Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori per la terza volta: “Arriverà a febbraio” Ilaria Spada è in attesa del suo terzo figlio, lo ha annunciato in esclusiva al settimanale F per poi condividere la copertina del giornale anche sul suo profilo Instagram. L’attrice e Kim Rossi Stuart sono sempre più innamorati e diventeranno nuovamente genitori: “A noi i figli hanno fatto bene”.

A cura di Ilaria Costabile

Ilaria Spada diventerà di nuovo mamma. L'attrice ha pubblicato su Instagram la copertina del settimanale F, sulla quale compare in tutta la sua bellezza e con le rotondità della gravidanza, la terza, ben in evidenza. Con Kim Rossi Stuart, quindi, sono pronti ad accogliere in famiglia un altro pargolo, dopo Ettore nato nel 2011 e Ian, nato nel 2019. Dopo aver condiviso la foto sui social, non sono mancati messaggi di auguri da parte dei vip che hanno accolto la notizia con gioia.

L'arrivo del terzo figlio

Il terzo figlio della coppia arriverà il prossimo febbraio, smentendo anche quelle voci che li volevano in crisi, prendendo spunto da litigi sporadici, paparazzati in giro e che quindi avvaloravano l'ipotesi di un possibile allontanamento. Invece, niente di tutto questo si è dimostrato essere vero: "Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi? Certo, devi essere più organizzata, ma adoro la famiglia numerosa, le feste, i compleanni… Il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d’amore. A noi i figli hanno fatto bene."

Ilaria Spada e la passione con Kim Rossi Stuart

Al settimanale F, Ilaria Spada ha raccontato l'inizio di questa nuova gravidanza, partendo però da quando da ragazza non pensava potesse essere in grado di occuparsi dei bambini: "Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano. Finché c’è stata la svolta della mia vita, anzi due. La conduzione dello Zecchino d’oro. Lì ho scoperto quanto mi piacciono i bambini… La seconda quando è nata mia nipote. Sono impazzita". L'incontro con Kim Rossi Stuart è stato quasi provvidenziale, il loro è sempre stato un legame pieno di passione e, infatti, l'attrice ha rivelato che l'attore avrebbe voluto sposarla anche dopo tre settimane, ma è stata lei a frenare l'entusiasmo, eppure la vita è stata imprevedibile: "Dopo un mese e mezzo ero incinta di Ettore. Per quello che provavamo era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo". Il matrimonio alla fine è arrivato, ma solo due anni fa, il tassello mancante per coronare il loro amore.