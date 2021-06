Kate Middleton rompe il silenzio sulla nascita della piccola Lilibet Diana, la baby girl secondogenita del principe Harry e Meghan Markle nata lo scorso 4 giugno in California. Finora, da parte della famiglia erano arrivati solo comunicati ufficiali, diramati sulle pagine social, nei quali non poteva che essere augurato il meglio alla coppia di genitori bis. Che i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia Reale non siano del tutto distesi però non è certo una novità, in particolare tra Meghan e Kate, tra le quali ci sarebbero stati diversi malumori già ai tempi della nascita del piccolo Archie. La situazione non deve essere migliorata dopo l'esplosiva intervista che la Markle aveva rilasciato ad Oprah Winfrey, nella quale aveva parlato senza scrupoli delle incomprensioni con Kate.

Le prime parole di Kate Middleton su Lilibet Diana

Ecco che dalle prime dichiarazioni strappate dalla stampa ai reali emergono i dettagli di come stanno vivendo Harry e Meghan il nuovo arrivo in famiglia. In maniera del tutto privata indubbiamente, visto che Kate Middleton incalzata dai giornalisti ha dichiarato di non aver visto la piccola Lilibet Diana nemmeno una volta via Facetime. La duchessa di Cambridge e il principe William hanno risposto a qualche breve domanda durante la loro visita di una scuola a margine dei lavori del G7. "Non vedo l'ora di vederla, mi auguro presto", ha fatto sapere Kate sulla sua neonata nipotina, congedando frettolosamente la stampa, come riporta The Indipendent.

La nascita di Lilibet Diana, un momento privato per Harry e Meghan

"Siamo tutti entusiasti della felice notizia dell'arrivo della piccola Lili. Congratulazioni ad Harry, Meghan ed Archie", era stato il succinto messaggio ufficiale da parte di William e Kate alla notizia della nascita di Lilibet Diana che con buone probabilità sarà anche l'ultima figlia dei Sussex. Nel 2019 infatti, in un'intervista a British Vogue, il principe Harry aveva rivelato: "Non voglio più di due figli perché le risorse del nostro pianeta sono limitate". Nel frattempo la coppia si gode la loro famiglia ormai lontano degli occhi indiscreti di Buckingham Palace, mentre il gossip continua a parlare della scelta del nome della piccola in onore della Regina Elisabettascelta del nome della piccola in onore della Regina Elisabetta, che secondo il Daily Mirror avrebbe saputo della sua nascita solo due giorni dopo il parto. Nessuna comunicazione informale nei confronti della famiglia, ma solo il comunicato diramato sulle pagine social dei Sussex, si dice.