“La nuova fidanzata di Allegri sarebbe legata alla Juventus”: la foto della presunta compagna Spunta la foto della presunta nuova fidanzata di Massimiliano Allegri. Il settimanale Oggi ipotizza che possa trattarsi di una donna vicina all’ambiente della Juventus e “volto noto in un esclusivo golf club della città”. La quarantenne, la cui foto è stata pubblicata in copertina, sarebbe stata avvistata mentre entrava nell’appartamento dell’allenatore. Al momento, si tratta solo di un’indiscrezione.

A cura di Daniela Seclì

Da settimane, ormai, si parla della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La notizia dell'addio, lanciata dal settimanale Chi, si è mescolata alla polemica per un tapiro d'oro di dubbio gusto, consegnato all'attrice. È il settimanale Oggi ad aggiungere un nuovo tassello alla vicenda. La rivista, infatti, ipotizza chi possa essere la nuova fiamma dell'allenatore della Juventus. Ma andiamo con ordine.

Massimiliano Allegri avrebbe tradito Ambra Angiolini

Sembrerebbe ormai assodato che la relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sia conclusa per via di un tradimento. A confermarlo è stata la figlia dell'attrice, che in uno sfogo pubblicato su Instagram nel quale esprimeva la sua amarezza per il tapiro consegnato a sua madre, parlava di Ambra come di una donna "tradita in ogni senso possibile":

"So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se quella persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?".

La stessa Ambra, davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, aveva lanciato una frecciatina all'indirizzo del suo ex dicendo a Valerio Staffelli: "Ma non è che sei tu il suo amante?", confermando apparentemente la presenza di un terzo incomodo.

Chi è la nuova compagna di Allegri?

La copertina di Oggi, in alto a sinistra la presunta nuova compagna di Massimiliano Allegri

Così, gli ingranaggi del gossip si sono innescati con ancora più vigore. Si è parlato di un "capello biondo" che Ambra Angiolini avrebbe trovato per caso nell'auto di Allegri. E in queste ore, il settimanale Oggi ha provato a comprendere a chi appartenesse. Così, ha pubblicato in copertina la foto di una donna di cui non è stato rivelato il nome e che avrebbe "capelli castani con mèches bionde".

Di questa persona misteriosa, su Oggi.it si legge che avrebbe 40 anni e sarebbe stata paparazzata venerdì 22 ottobre mentre, intorno alle 23:30, si recava nell'appartamento dell'allenatore della Juventus. Tuttavia, si sarebbe fermata meno di 30 minuti. Una fonte avrebbe suggerito ai giornalisti del settimanale Oggi di cercare la misteriosa presunta nuova compagna di Allegri in ambienti vicini alla Juventus:

"Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore, si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì".

La donna ritratta sulla copertina di Oggi, secondo quanto sostiene la rivista sarebbe appunto "un volto noto in ambiente Juve e in modo particolare in un esclusivo golf club della città". Si ipotizza, addirittura, che Massimiliano Allegri abbia già avuto diversi anni fa una relazione con questa persona e che dunque possa essere una sorta di "ritorno di fiamma".

Massimiliano Allegri ha già chiarito in passato di non avere alcuna intenzione di rilasciare commenti sulla rottura con Ambra Angiolini. È facile prevedere che adotterà la stessa linea anche sul gossip relativo a presunte nuove relazioni. Al momento, dunque, resta tutto sul piano dell'indiscrezione. Ammesso che la donna della foto sia davvero entrata nell'appartamento di Massimiliano Allegri, potrebbe anche trattarsi di un rapporto di lavoro o di semplice amicizia.

Fonte: Oggi.it